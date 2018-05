Al liceo Volta di Como arrivano i poeti

Un incontro importante, quello fra i giovani e la poesia. Ancora più importante, se i giovani hanno modo di incontrare i poeti, rielaborare i loro componimenti, lasciarsi ispirare da essi. È quanto avverrà venerdì 18 maggio, nella Grand'aula del liceo classico scientifico Volta di Como. Otto poeti partecipanti al Festival Europa in Versi, organizzato dalla Casa della Poesia di Como, incontreranno gli studenti e proveranno l'emozione di ascoltare le proprie poesie lette in italiano, tradotte in altre lingue (fra cui il latino), anagrammate, danzate, suonate, filmate e perfino proposte nel linguaggio dei non udenti. L'incontro, organizzato dalla presidente della casa della poesia Laura Garavaglia e coordinato dalla prof.ssa Laura Bianchi del Volta, è un'interessante anticipazione di quanto avverrà sabato 19 nell'ambito del Festival. Appuntamento quindi dalle 10 alle 12, per un evento ricco di creatività.