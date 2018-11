Poesie che accolgono: solidarietà a Riace dai muri a secco di Garzola

“Le parole volano via, gli scritti restano, dicevano i Latini. Ho la notizia opposta, gli scritti restano chiusi dentro un libro, che resta chiuso sopra uno scaffale. Invece le parole a voce volano lontano e raggiungono le sponde dell’ascolto. Le storie del nostro tempo sono l’epica da Eneide di chi si mette per terra e per mare lontano da una Troia data alle fiamme. Ma Enea viaggiava meglio e tra di noi non c’è nessun Virgilio. Le parole che ho scritto e alle quali date voce a Riace in questo 4 di novembre del 2018, sono quelle di uno che ascolta e che trasmette sillabe da approdi di fortuna e da naufragi della malasorte. Appartengono a chi sa che sarà decimato ma non sarà fermato.



Una madre con il figlio in braccio scende di notte dentro un canotto stracarico affrontando il buio, le onde, la deriva. Ecco il più preciso fotogramma della disperazione, superiore anche all’istinto materno, che fa sapere a noi cosa sia di attuale e di preciso la parola in viaggio detta disperazione. Non è strapparsi i capelli, nè precipitarsi da una rupe: è la più potente forza motrice dell’epoca nostra, a occhi asciutti perché già spremuti e svuotati di ogni goccia del sacro deposito di ghiandole, occhi puntati dritti avanti su di noi.”



Erri de Luca

Preghiera laica "Mare nostro che non sei nei cieli“



Mare nostro che non sei nei cieli

e abbracci i confini dell'isola e del mondo

sia benedetto il tuo sale

e sia benedetto il tuo fondale

accogli le gremite imbarcazioni

senza una strada sopra le tue onde

i pescatori usciti nella notte

le loro reti tra le tue creature

che tornano al mattino

con la pesca dei naufraghi salvati



Mare nostro che non sei nei cieli

all'alba sei colore del frumento

al tramonto dell'uva di vendemmia,

Che abbiamo seminato di annegati

più di qualunque età delle tempeste



Mare nostro che non sei nei cieli

tu sei più giusto della terra ferma

pure quando sollevi onde a muraglia

poi le riabbassi a tappeto

custodisci le vite, le visite cadute

come foglie sul viale

fai da autunno per loro

da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte

di madre e di padre prima di partire.







