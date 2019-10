Sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 17 alle ore 19 alla Sala Polifunzionale del Museo Barca Lariana di Pianello del Lario si terrà una conferenza dal titolo: "Un viaggio dentro e fuori dall’acqua alla scoperta dei segreti del Plinio, il Piroscafo più elegante del Lago di Como".

Relatori

Roberta Lamperti - Direttore Marketing Museo Barca Lariana

Massimo Gozzi - Storico della navigazione lariana

Aldo Gatti - Ingegnere progettista navale

Andrea “Murdock” Alpini – Istruttore e subacqueo tecnico

Per tutti i partecipanti visita al Museo a Tariffa riservata di 5 euro.

ll piroscafo Plinio viene costruito dalla ditta Escher&Wyss di Zurigo per la "Lariana" nel 1902. Nel 1999 viene trasportato sul lago di Mezzola. Il fumaiolo e la cabina vengono smontati per consentirne il passaggio sotto il ponte del passo a Sorico, poi viene rimontato soltanto il fumaiolo. Nel 2008, vige ancora in un stato pessimo ed il proprietario decide di demolire il caro pirscafo. Subito Marcello Baldrati ha fondato un un'associazione culturale che si chiama "Amici Del Plinio" per salvare il Plinio.(e natanti storici esistenti sui laghi italiania). Con successo: Ai primi di agosto il "Plinio" è stato vincolato dalla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia che ha emanato un «Decreto di dichiarazione d'interesse storico particolarmente importante» ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 43 del 22 gennaio 2004 meglio noto come "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Poi 2 anni dopo, una triste notizia: l' 8 Dicembre 2010, nel pomeriggio, è affondato il caro Plinio a Verceia, dove era ormeggiato.