La fumettista Pat Carra al Teatro Sociale di Como ospite del Soroptimist Club

Sarà la nota fumettista Pat Carra l'ospite d'onore della conviviale natalizia del Soroptimist Club Como. L'appuntamento è per mercoledì 12 dicembre 2018 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como alle 19.45.

Titolo dell'incontro "Non c'è fumo senza inchiostro".

La serata sarà l'occasione per celebrare il Sorptimist day con il gioco dei regali e un brindisi di auguri.

Chi è Pat Carra

Italiana, nativa di Parma ma residente a Milano, Pat Carra è autrice di fumetti e immagini spesso a tema politico e legato al mondo e alle tematiche femminile.

Nel 2006 ha vinto il Premio Internazionale di Satira politica di Forte dei Marmi. Le sue prime vignette e strisce sono pubblicate negli anni Settanta dalla Libreria delle donne di Milano. Ha collaborato e collabora con numerose riviste e giornali in Italia e all'estero.

La quota di partecipazione per gli ospiti è di 40 euro, conferma della partecipazione entro domenica 9 dicembre 2018 inviando una mail a giucasartelli@gmail.com o telefonando al numero 328.4924134 (Giulia Casartelli)