La passione che prende (la) vita, da Simenon ai Beatles

A via una serie di incontri molto interessanti da Ovosodo a Como. Il primo, il 20 febbraio alle 19.30, si intitola Georges Simenon - Vivere la vita degli altri. Alessandro Ripa, avvocato, ci accompagna nel mondo dello scrittore belga, e ci racconta che il “padre del Commissario Maigret” è in verità un grande romanziere, soprattutto nei non-polizieschi.



Alessandro Ripa, cremonese, classe 1970, ha fondato uno studio legale a Milano e da tempo legge Georges Simenon: dopo aver letto quasi tutti i suoi 192 romanzi, ha deciso di condividere con amici e conoscenti il motivo della sua passione. Racconta, in modo personale e non accademico, come Simenon riusciva a vivere la vita dei personaggi dei suoi romanzi, e a diventare un tutt’uno con essi.

In questa occasione promette di limitare il suo intervento a un’oretta, ma potrebbe proseguire fino all’alba (non per forza del giorno dopo).

La serata, come detto, è il primo appuntamento di un ciclo di incontri “La passione che prende (la) vita” dedicato agli interessi più diversi che molti di noi coltivano, anche in modo inaspettato. Per alcuni sono da sempre molto più che una semplice “passione”, per altri sono diventate anche un lavoro o una professione, per altri ancora un semplice hobby, ma per il quale si spendono volentieri tempo, energie mentali ed economiche. Gli incontri desiderano creare un’occasione diversa dal classico formato “presentazione”: per ascoltare idee e spunti diversi, per fare domande e per confrontarsi. Partendo da una passione condivisa, e accompagnati da un bicchiere di vino.

I prossimi appuntamenti

Tratteggiare Crepax: il padre e l’artista

I ricordi familiari dei figli Antonio e Caterina e le riflessioni di Loris Cantarelli, direttore di Fumo di China.

Beatles mania, in viaggio con Father McKenzie, Semolina Pilchard

Michele Tomaselli ci accompagna nel mondo dei Fab Four, raccontando aneddoti, incontri speciali e facendo ascoltare alcune chicche.