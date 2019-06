Passeggiate creative sotto la luna a Villa Olmo e poi le emozioni a Villa del Grumello

Sabato 15 giugno sera vi aspetta la "Passeggiata nel Paese dei Pescaluna", durante la quale vi racconteranno antiche leggende del lago di Como ispirate dal nostro Satellite. Si parte alle 21 da piazza del Duomo, perché la prima pietra della Cattedrale fu posta non a caso in un giorno di Luna nuova, e arriveremo fino a Villa Olmo per ammirare la luna quasi piena sopra la città e celebrarla con un piccolo "rito" finale collettivo. L'iniziativa si concluderà intorno alle 23.30. Questa passeggiata, ricordiamo, costituisce il recupero di quella prevista nel programma del Festival della Luce per lo scorso 18 maggio e rinviata a causa della pioggia. Quindi, le iscrizioni di chi si era prenotato allora restano valide, tranne per chi ci ha già scritto per comunicarci che non ci sarà. Questo il link per prenotare gli ultimissimi posti disponibili.

Domenica 16 giugno alle 10.30, invece, ritorneremo in un luogo che amiamo molto, il parco di Villa del Grumello, per "Poemas en el parque". Si tratta di un percorso poetico sensoriale promosso da associazione Villa del Grumello con noi di Sentiero dei Sogni: un piccolo viaggio interattivo nella poesia latino-americana e spagnola abbinate agli alberi e agli scorci del parco a cura della Senda de la Emoción, ovvero Mirna Ortiz e Jalisco Pineda. In questo caso la partecipazione è libera e non è necessario prenotarsi. Siete tutti invitati a portare una "poesia del cuore" da leggere e condividere durante il percorso.(un testo importante per voi, non necessariamente di un autore di lingua spagnola). Trovate maggiore informazioni sull'evento a questo link.