Passeggiate creative: "Le vie dell'innovazione"

La quarta passeggiata creativa del ciclo “Sulle orme di Volta 2”, promosso da Fondazione Alessandro Volta con l’associazione Sentiero dei Sogni, ci porterà da Como a Lomazzo, seguendo il filo che lega l’inventore della pila con il mondo del tessile lariano e l’innovazione. Nel 90° del Tempio Voltiano, fatto costruire dall’industriale cotoniero Francesco Somaini e donato alla città di Como, si partirà dal Museo della Seta di Como, dove sono conservati diversi cimeli legati alle celebrazioni voltiane del 1899 e del 1927 promosse sempre dal mondo imprenditoriale comasco, per raggiungere (in treno) l’ex cotonificio a Lomazzo, oggi sede di ComoNExT – Innovation Hub e visitare l’avanguardistico, per i tempi, villaggio operaio realizzato per iniziativa dello stesso Somaini.



In collaborazione con: Museo della Seta, Comune di Lomazzo, ComoNext e ComoInTreno.



Ritrovo sabato 1 settembre alle ore 14 al Museo della Seta di Como (via Castelnuovo 9), 100 posti disponibili. Biglietto per la tratta di Trenord Como-Lomazzo (5 euro andata e ritorno) a carico dei partecipanti.

Registrazione sul sito leviedellinnovazione.eventbrite.it

Narrazione di Pietro Berra

Interventi del direttore del Museo della Seta Paolo Aquilini, dell’assessore alla Cultura di Lomazzo Alberto Monti, di Ado Franchini, curatore del progetto di ristrutturazione dell’ex cotonificio, di Salvo Bordonaro dell’associazione ComoinTreno e testimonianze di ex dipendenti del cotonificio Somaini di Lomazzo.