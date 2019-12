Evento speciale delle Passeggiate Creative: Messa di Mezzanotte all'eremo di San Donato

ll 24 dicembre a mezzanotte Roberto Deangelis, proprietario della chiesa dell'eremo di San Donato e socio dell'associazione Sentiero dei Sogni, aprirà in via straordinaria, secondo antica consuetudine, la chiesa per la messa di Natale, officiata dal parroco di Garzola don Maurizio Salvioni.

Per questo speciale appuntamento natalizio delle Passeggaite Creative ideate da Pietro Berra, la partecipazione sarà spontanea, ovvero ciascuno raggiungerà l'eremo in autonomia salendo a piedi da salita San Donato (incrocio via Grossi/via Crispi) o da via Bernasconi (Garzola superiore). Ci si troverà direttamente all'eremo. Consigliato presentarsi con un po' di anticipo, perché è attesa una partecipazione numerosa.