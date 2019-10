Ai margini del traffico a Como. Radice e Cattaneo: fontane, rotonde e altre meraviglie

Si visiteranno in questa nuova occasione con le Passeggiate Creative: Pinacoteca civica, Basilica di San Carpoforo e compendio ex ospedale Sant'Anna.

Ritrovo in Pinacoteca dove si approfondirà la visita alla mostra "Mario Radice: il pittore e gli architetti", con particolare attenzione per la Fontana di Camerlata, realizzata da Radice con Cesare Cattaneo, un'eccezionale "rotonda d'autore".

Il tema della relazione tra arte, città e traffico veicolare, verrà approfondito visionando alcune opere della sezione Novecento della stessa Pinacoteca civica.

Quindi, da Palazzo Volpi si risaliranno via Milano, piazza San Rocco, via Rimoldi e si attraverserà il compendio di San Carpoforo (con visita all'antica basilica) e del vecchio ospedale Sant’Anna. Un percorso ai margini del traffico veicolare, ricco di storia e suggestioni, che si concluderà in piazza Camerlata, dove le auto verranno fermate per pochi istanti, il tempo necessario a consentire ai partecipanti di attraversare la stessa Fontana, cogliendo l’opportunità offerta dal “vialetto” pedonale previsto nel progetto e raramente utilizzato.

Un'iniziativa di Sentiero dei Sogni e Comune di Como-assessorato alla Cultura. Si ringraziano per la collaborazione Parrocchia di Camerlata, Asst Lariana e Archivio Cattaneo.