Tornano le Passeggiate Creative, ecco gli appuntamenti

La Passeggiate Creative ideate da Pietro Berra tornano sul campo. Il 21 giugno, per celebrare una nuova stagione di incontri e scoperte e anche della nostra associazione Sentiero dei Sogni, che il 12 giugno conclude il suo primo ciclo vitale compiendo tre anni. In attesa che si possa tornare a passeggiare in tanti tutti assieme (al momento la normativa impone limiti tra le 4 e le 15 persone a seconda dei tipi di percorsi e di chi li guida) abbiamo pensato di invitarvi a riscoprire alcuni grandi prati ai margini della città di Como dove è più facile rispettare le distanze: in due casi penseremo noi a farvi trovare le sedie, nel terzo, il più romantico, porterete voi un telo da casa per sedervi direttamente sull'erba.

E lì condivideremo storie, poesie e altre cose belle che di solito ci accompagnavano nelle passeggiate creative. Il ciclo ha un titolo dantesco: "A riveder le stelle". Come sempre vi chiediamo di iscrivervi, gratuitamente, tramite eventbrite. Una richiesta più tassativa che in passato, perché lo esigono anche le prescrizioni di legge legate alla pandemia. Mentre i posti a disposizione, necessariamente, saranno meno del solito - per ora ne abbiamo previsti 40 per ciascun incontro - quindi è bene iscriversi solo se si è sicuri di partecipare e avvertire tempestivamente, cancellandosi direttamente tramite eventbrite oppure inviandoci una mail, in caso di rinuncia per cause di forza maggiore. Vi ringraziamo fin d'ora per la comprensione e la collaborazione. Questo il primo ciclo di tre appuntamenti, organizzati come sempre facendo rete con Amministrazioni (Comune e biblioteca di Brunate) e associazioni (Pro Brunate, Cooperativa sociale Tikvà e Cral Asl Como) che condividono i nostri sogni:



- domenica 21 giugno ore 16, nella magnifica radura panoramica in fondo al Parco Marenghi sotto il Faro voltiano di Brunate (Co), "L'indifferenza del cinghiale. Poesie e visioni dalla quarantena". Sarà una chiacchierata/reading, nel luogo dove incontrai i primi cinghiali della mia vita e anche tanti altri animali, attorno al mio nuovo libro edito da I Quaderni del Bardo di Lecce (con foto di mia moglie Mirna Ortiz) e al nostro modo di abitare la Terra e noi stessi, che ne è il tema. Introduce il sindaco di Brunate Saverio Saffioti. Ulteriori informazioni e iscrizioni a questo link:

https://cinghiale.eventbrite.it



- venerdì 26 giugno ore 20.30, alla Radura dei gelsi, lungo la Passeggiata voltiana di Camnago Volta (Como), "Di seta e di stelle. Fili che uniscono il cielo e la terra": parleremo e leggeremo di fili ancestrali che legano l'uomo all'universo, quelli della seta e quelli che nel nostro immaginario collegano le costellazioni. Porterà una testimonianza Francesca Paini, presidente della cooperativa sociale Tikvà e ideatrice del progetto #bacomania per promuovere il ritorno della gelsibachicoltura sul Lario e produrre una filiera locale di seta comasca etica al 100%. Mi affiancheranno nelle letture le nostre socie Lorena Mantovanelli e Claudia Cantaluppi. Ulteriori informazioni e iscrizioni a questo link: https://disetaedistelle.eventbrite.it



- domenica 5 luglio, ore 17, al Cral Asl nel parco dell'ex ospedale psichiatrico San Martino di Como, "Folle folle folle d'amore per te. Storie e poesie di amori smisurati": partendo da una poesia di Alda Merini ci addentreremo nei vasti campi dell'amore. Tre amici poeti in vario modo legati a questo luogo e/o alla Merini ci proporranno alcune letture a tema: Massimo Daviddi, Mauro Fogliaresi e Rosanna Pirovano. Ulteriori informazioni e iscrizioni a questo link:

https://folledamore.eventbrite.it