Passeggiate Creative, a Como ritornano di sera

La Fondazione Alessandro Volta propone, in collaborazione con l’associazione Sentiero dei Sogni, un secondo ciclo di percorsi ispirati all’inventore della pila, ideati e condotti da Pietro Berra, giornalista e curatore del progetto Passeggiate Creative. Dopo il successo dello scorso anno, l’edizione 2018 punta ad esplorare in particolare aree “periferiche” rispetto ai luoghi voltiani più noti, illuminandole con la luce della poliedrica personalità dello scienziato. “La bellezza ai margini della città” è, non a caso, il sottotitolo di quest’anno.

La seconda passeggiata “Alla sera”, in programma per domenica 10 giugno, questa volta sarà in notturna con ritrovo alle ore 20.30 in Via Borgovico 33 a Como: narrazione di Pietro Berra, immagini storiche dalla collezione di Enrico Levrini, interventi e letture di Paolo Brambilla, Mariagrazia Muscatello, Andrea Tavernati e Mirna Ortiz. Il percorso parte dall’ex chiesa di Santa Caterina in via Borgovico 33, dal 1740 al 1800 seminario dove Volta completò gli studi, per arrivare a Villa del Grumello, luogo degli incontri tra Alessandro Volta e Ugo Foscolo, autore del sonetto “Alla sera” da cui prende il titolo l’iniziativa. L’itinerario seguirà, fino al Tempio Voltiano, quello del binario merci che un tempo arrivava a lago e poi proseguirà lungo la passeggiata Lino Gelpi. Sarà scandito da sei tappe, in cui ogni punto di interesse verrà rivisitato attraverso cartoline e foto storiche messe a disposizione dei partecipanti in formato digitale dal collezionista Enrico Levrini, e vivificato con la forza della parola poetica. Ogni tappa intreccerà un tema legato tanto alla memoria voltiana quanto alle ore notturne, spaziando tra ambiti molto diversi tra loro eppure tutti uniti da un sottile filo rosso. Anzi, da una sottile traccia luminosa. Questi tappe e temi correlati:

1 – ex chiesa di Santa Caterina, oggi spazio espositivo Borgovico33. Tema: lo studio.

2 – roseto dei giardini di via Sant’Elia, dove per l’occasione verrà inaugurata una little free library donata dalla Classe 1937 dell’associazione La Stecca. Tema: le rose e l’amore.

3 – Locomotiva FS 851 ai Giardini a lago, unico elemento superstite del vecchio scalo merci. Tema: il treno notte.

4 – Monumento ai Caduti/Stadio Sinigaglia. Tema: le grandi sfide del calcio.

5 – Gazebo in ferro battuto lungo la passeggiata Lino Gelpi. Tema: le luci di Como notturna.

6 – Villa del Grumello. Tema: i poeti e il lago di Como.

Con la collaborazione di Associazione Villa del Grumello

L'iscrizione alla passeggiata è gratuita fino a esaurimento posti, ed è possibile effettuarla a questo link dove si trovano anche tutti i dettagli necessari.