Le Passeggiate Creative di Berra ripartono da Villa Carlotta

Le Passeggiate Creative di Pietro Berra riprendono a novembre con 3 appuntamenti molto interessanti.

1 novembre "I monumenti arborei di Villa Carlotta", Villa Carlotta (Tremezzina). Saremo immersi nello spettacolo di un orto botanico che si tinge dei colori dell'autunno. Faremo una visita al parco di Villa Carlotta di albero in albero attraverso giochi, domande ed esperienze sensoriali. Saremo un piccolo gruppo, per poter dedicare il massimo dell'attenzione a ciascuno. Guidati dalle nostre life coach Maria Jose Cerezo e Mirna Ortiz sperimenteremo il benessere che ci danno gli alberi e una giornata trascorsa nel verde. Nel prezzo del biglietto è inclusa la possibilità di fermarsi a Villa Carlotta anche dopo la nostra attività, per visitare il Museo, la mostra temporanea "Splendori del Settecento sul lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici" (è l'ultimo weekend di apertura) e trascorrere una giornata indimenticabile (nel parco troverete anche un punto ristoro e un'area picnic). Più informazioni a questo link o inviando un messaggio a info@sentierodeisogni.it. Iscrizioni a questo Link.

3 novembre - "Sulla rotta di Alda Merini", Milano-Como-Brunate - Per questo appuntamento rivolgo un invito sociale ai 500 partecipanti alla prima delle Passeggiate creative, che il 19 marzo del 2016 ci portò a riscoprire la mulattiera tra Como e Brunate "Sulle orme di Alda Merini", e anche a tutte le migliaia di camminanti che si sono uniti a noi nelle 73 passeggiate successive: il 3 novembre ritroviamoci "Sulla rotta di Alda Merini" a festeggiare insieme un primo importante traguardo del percorso a tappe fatto fino ad ora, a inaugurare un sentiero dove la poesia che abbiamo seminato ha messo radici e ha fatto rifiorire storie e luoghi tanto straordinari quanto a lungo dimenticati. Iscrivetevi qui.

10 novembre #comocittàdeiplini, Como, centro storico - Una passeggiata per scoprire statue, ritratti e citazioni pliniani sparsi per Como, partendo dalla mostra temporanea "I volti di Plinio - natura est vita". E, per i comaschi, anche un'occasione per ritrovare l'orgoglio di essere "la città dei due Plinii". Iscrizioni a questo link