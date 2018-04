Passeggiata "slow" a Villa del Grumello a Como

Dopo il successo della staffetta dei libri, l’Associazione Villa del Grumello esce ancora sul territorio con un’iniziativa di rete: la passeggiata lenta aperta a tutti (con scatto – fotografico – iniziale) tra Villa Bernasconi di Cernobbio e Villa del Grumello, organizzata domenica 29 aprile in collaborazione con il Comune di Cernobbio - Villa Bernasconi e con l’adesione di Anagramma. Un’occasione di socialità per cittadini e turisti di conversare passeggiando sullo splendido tratto lungolago che unisce le due dimore storiche. Ai partecipanti anche dei piccoli omaggi “culturali e wellness” da “consumare” alla partenza o all’arrivo.

A passeggiare sono invitati anche i proprietari coi loro cani, seguiti dall’Associazione cinofila BJ dell’educatore Sergio Ghidelli, che durante il cammino e all’arrivo dispenserà consigli sul rapporto col proprio cane e sulla corretta gestione del guinzaglio in passeggiata (laboratorio legàmi condivisi). La giornata prosegue al Grumello con il Qi Gong nel parco per adulti e con giochi marziali per i bambini, a cura di Centro Como e Fisiq Kyp asd. Nel pomeriggio alle ore 15 alla Serra del Grumello laboratorio dei profumi: come si preparano e utilizzano gli oli essenziali, le virtù terapeutiche, a cura della naturalista Cristina Rovelli (prenotazione: info@villadelgrumello.it, partecipazione euro 10).

Presso la Serra del Grumello attivi il Ristoro (con i ragazzi di Anagramma) e il punto di lettura; presso la Serretta la little free library – prendi un libro/lascia un libro.

Parchi del Grumello e di Villa Sucota-FAR aperti dalle ore 10 alle ore 19.

Domenica 25 aprile parco del Grumello chiuso per evento privato; martedì I maggio aperto.