A Pasquetta caccia al tesoro a Villa del Grumello a Como

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, si terrà alla Villa del Grumello di Como la consueta Caccia al Tesoro botanico per i bambini organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani e quest’anno realizzata con il contributo della studentessa Giulia Brambilla della classe IID del Liceo Classico A. Volta di Como, impegnata presso l’Associazione Villa del Grumello in un progetto di alternanza scuola lavoro. Lo staff del Grumello garantirà il coinvolgimento anche dei bambini madrelingua inglese, francese, spagnola e tedesca.

I bambini saranno coinvolti in una piacevole avventura alla scoperta del Parco e delle strutture della tenuta del Grumello, condotti da una guida d’eccezione, il conte Celesia, noto naturalista, che fu proprietario della Villa del Grumello a partire dagli ultimi decenni dell’800 e a cui si deve l'impostazione botanico-paesaggistica del luogo.

Saranno infatti gli indizi lasciati a suo tempo dal conte Celesia a condurre i ragazzi entro la storia del luogo e delle sue essenze botaniche più nobili e assieme a proiettare loro nel futuro del Parco. Un’esperienza creativa di gruppo, un gioco di orientamento, uno stimolo verso il riuso e un percorso dentro la botanica e la storia. Ed ecco finalmente il tesoro: un assaggio di Grumello da portare con sé, per sentirsene parte, e un angolo di Parco da “realizzare” e di cui prendersi poi cura, per sentirsene parte.

Bambini 5-11 anni; euro 5 a partecipante; iscrizione obbligatoria, fino ad esaurimento posti: info@villadelgrumello.it;

Partenze gruppi dalla Serra del Grumello : ore 10,30;11,45;14,30;15,45.