Pasqua e Pasquetta con Villa Bernasconi a Cernobbio

Una proposta originale per trascorrere Pasqua o Pasquetta all’insegna della bellezza e della cultura, ma anche della natura? Certamente una visita al nuovo Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio (CO), aperto da pochi mesi e ancora tutto da scoprire.

Domenica 1 aprile (Pasqua) e lunedì 2 aprile (Pasquetta) il museo rimarrà aperto appositamente con orario continuato, dalle 10 alle 18. Sarà quindi un’ottima occasione per scoprire questa nuova e originale realtà museale in cui è la villa stessa - un gioiello Liberty fresco di restauro – a raccontarsi lungo un itinerario alla scoperta della sua storia, strettamente legata a quella di Davide Bernasconi (primo proprietario e importante imprenditore tessile) e a quella della città di Cernobbio.

Il tutto attraverso suggestioni e connessioni: Villa Bernasconi propone infatti un percorso innovativo e interattivo tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici in prestito da collezioni museali e private, ma anche attraverso esperienze multisensoriali (curiosare nei cassetti, assaggiare qualcosa di dolce, rispondere al telefono). Il museo è il fulcro di "Liberty Tutti", progetto sviluppato dal Comune di Cernobbio in partenariato con la Cooperativa Sociale Mondovisione per creare un modello di gestione sostenibile di Villa Bernasconi che valorizzi il coinvolgimento dei giovani, sia in termini di creatività che di professionalità, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Per questo motivo le installazioni interattive sono state realizzate da Sfelab, Olo Creative Farm e Rataplan.

E per non rinunciare alla classica gita di Pasquetta il Bistrot Anagramma, che si trova nel giardino di Villa Bernasconi, organizzerà per tutti i visitatori un cestino da pic-nic da consumare proprio all’aperto sul prato! Il cestino avrà un costo di 15 euro e consentirà di usufruire di un biglietto ridotto per la visita al Museo.