Parolario, un intenso weekend di incontri: Michele Serra, Ezio Guaitamacchi, Simonetta Agnello Hornby e molti altri

Venerdì 21 giugno, durante la seconda giornata di Parolario, Villa Olmo a Como vedrà protagonisti Michele Serra – ospite per la prima volta del Festival - con “Le cose che bruciano”, Viviana Mazza con il reportage “Le ragazze di via Rivoluzione”, ma anche Erminio Bonanomi, Ketty Magni e Roberto Pozzi, autori editi da Bellavite, con le loro novità, e Vittorio Lingiardi con Uber Sossi in un dialogo riguardo alla diagnosi, momento chiave del rapporto medico-paziente.

Villa Sucota/FAR ospiterà il poeta Giampiero Neri con Elisabetta Motta e l’arpista Vincenzo Zitello, mentre a Villa Bernasconi a C ernobbio la presentazione di “Nostalgistan”, un reportage di Tino Mantarro e “The Toy Piano”, storia del pianoforte in miniatura di Antonietta Loffredo.

La giornata si concluderà nel Giardino Segreto dell’Ostello Bello – nuova location della diciannovesima edizione del Festival – con la proiezione del docu-film “Woodstock. Tre giorni di pace, amore e musica”: un omaggio ai cinquant’anni del festival più iconico di sempre.

Sabato 22 giugno Parolario vede protagonisti Flavio Soriga con il nuovo romanzo “Nelle mie vene”, Piersandro Pallavicini con “Nel giardino delle scrittrici nude”, ma anche Rosa Teruzzi e Alice Basso con due nuovi gialli, presentati durante l’incontro che renderà omaggio anche al maestro del noir Giorgio Scerbanenco. Vincenzo Guarracino tenterà di sviscerare il significato di “amore” offrendo al pubblico di Parolario le risposte di poeti e scrittori raccolte in “Lunario di desideri”, mentre Massimo Gianquitto farà conoscere a tutti “Land Art”, sua recente pubblicazione, ma anche corrente artistica americana nata negli anni Sessanta. Andrea Di Gregorio farà un piccolo bilancio dei corsi di scrittura creativa organizzati da Parolario in collaborazione con Comocuore, presentando le novità al pubblico del Festival.

Nella Sala Ovale di Villa Olmo si terrà il laboratorio “Leggere rilassati”, un momento di relax per gli ospiti e i visitatori del Festival, realizzato in collaborazione con Hakusha Centro Studi Shiatsu e Moxa e Shiatsubenessere. Presso la Biblioteca Comunale di Brunate si potrà andare “A cena con Alda Merini”, grazie ad Ambrogio Borsani, Arnoldo Mosca Mondadori e Manuel Serantes Cristal che ricorderanno la poetessa a dieci anni dalla sua morte.

Infine la giornata si concluderà con un omaggio a Woodstock in compagnia di Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti Venturi e Andrea Mirò.

La prima domenica di Parolario, il 23 giugno, è ricca di appuntamenti e si aprirà a Villa Sucota/FAR con una mattinata di yoga e letture in compagnia di Veronica Coduri, Paola Fontana e Laura Verga.

Tra gli ospiti della giornata il critico Quirino Principe che con “Il fantasma dell’opera” proverà a dare una spiegazione di cosa sia davvero il teatro d’opera, mentre la poetessa Angela De Leo presenterà la sua autobiografia “Le Piogge e i ciliegi”. Maurizio M. Fossati presenterà “Perché? Oltre 100 quiz per svelare le curiosità della scienza”, libro che risponde a molte curiosità della scienza, ma anche a molte domande che ci si pone quotidianamente riguardo al mondo, mentre Massimo Del Viscio porterà a Parolario “Te la do io la Cuccagna”. Alessandro Marzo Magno farà tornare tutti indietro nel tempo nella cucina di Dora Veneziani con “Il ricettario di casa Svevo”.

La natura sarà protagonista degli incontri con Gabriele Piazza che presenterà “Flora del Giardino del Merlo”, non solo un libro, ma un vero e proprio luogo incantato a Musso, con Renato Bruni che farà fare un percorso tra le opere d’arte della natura con il suo ultimo libro “Mirabilia” e con Marcella Danon, ecopsicologa che farà sperimentare i benefici del contatto con la natura, concludendo la presentazione di “Clorofillati” con una passeggiata immersi nel verde. Alan Wayne Berti presenterà con Massimo Cirri “Lenti e felici (come una lumaca)”, libro che racconta come ha riscoperto la felicità iniziando ad allevare lumache. Anche i più piccoli potranno immergersi nello spirito della natura con il laboratorio Naturacoibambini “Se io fossi un albero”, a cura di Filosofiacoibambini® che farà seguito alla riflessione proposta da Ester Galli, Paolo Limonta e Gabriele Proglio dal titolo “Quiescenza. Dalla natura all'uomo, i meccanismi di difesa e di adattamento".

Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus saranno protagoniste dello spettacolo “Credevo che”, un profondo dialogo con musica sulla violenza domestica. Ingresso a pagamento: €10 (corsia preferenziale per i possessori della Card Amici di Parolario 2019).

La serata si concluderà con un omaggio musicale a Woodstock a cura del Lemon Drop Acoustic Duo presso l’Ostello Bello e con “Rosso come il cielo”, il primo dei quattro film che verranno proiettati a Villa Olmo, che per quest’anno ospiterà una selezione delle passate edizioni del Festival del Cinema Italiano di Como.