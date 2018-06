Parolario, tutti gli appuntamenti del weekend tra Como, Cernobbio e Brunate

Scienza, arte, spettacolo, filosofia, laboratori per grandi e bambini e, naturalmente, libri. Sono questi gli ingredienti della seconda giornata di Parolario, venerdì 15 giugno. Ritorna il ciclo “Tra scienza e filosofia”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta, che, per il primo incontro, vedrà Guido Barbujani dialogare sulle migrazioni e il nomadismo, eventi che hanno da sempre caratterizzato la storia dell’uomo. Atmosfera orientaleggiante, invece, per l’incontro con Giuliano Boccali, professore di indologia che racconterà “La storia di Shiva e Parvati”, un amore felice indiano.

Da San Siro a Villa Olmo il passo è breve per lo “Zio” Beppe Bergomi che, insieme allo scrittore Andrea Vitali e al mental coach Samuele Robbioni, racconterà la storia della sua parabola ascendente sui campi di calcio. Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, ex responsabile comunicazione del Mps, sarà invece a Parolario con il suo primo romanzo “Se tu potessi vedermi ora”. E ancora, i laboratori - con la novità “Leggere rilassati”, laboratorio durante il quale la lettura sarà accostata ai massaggi shiatsu, e il consueto appuntamento con la “Filosofia coi bambini” - e l’arte, con la presentazione della mostra e del catalogo “Angeli & Artisti” a cura di Paolo Menon e i racconti dell’artista visuale Marialuisa Barbera. Infine, la giornata si concluderà con lo spettacolo “Sola con un cane” della cantautrice e pianista Laura Fedele.

Sabato 16 giugno, terza giornata di Parolario, Villa Sucota/FAR ospiterà un pomeriggio tutto dedicato al Giappone, che avrà inizio con un laboratorio di Origami per bambini e che proseguirà con Manuela D’Alessandro e i suoi Milaneshaiku: Milano vista e raccontata seguendo le regole precise della strofa a tre versi del componimento giapponese 'haiku'. Infine, Giorgio Amitrano, uno dei massimi nipponisti italiani (è stato anche traduttore di Murakami e Banana Yoshimoto) racconterà il Giappone tra pop e sublime.

A Villa Olmo Ritanna Armeni (“Una donna può tutto”) e l’atleta paralimpico italiano Oney Tapia (“Più forte del buio”) esalteranno la forza di volontà che ogni essere umano ha dentro di sé. Maria Venturi presenterà invece il suo ultimo lavoro “Tanto cielo per niente”. Per gli incontri dedicati al giardino e al mondo del verde appuntamento con Lorenza Zambon e i suoi “94 passi in giardino”, uno spettacolo che fonde il teatro con la natura, e Marco Martella, che parlerà di come il giardino sia uno spazio poetico ed esistenziale. A Brunate, Sergio Valzania racconterà il suo ultimo giallo “Assassinio sul Cammino di Santiago”, mentre a Villa Bernasconi a Cernobbio Franco Brevini parlerà delle relazioni sociali ai tempi dei social network. E ancora, il secondo appuntamento con il laboratorio “Leggere rilassati” e, a conclusione della giornata, il film "Una lezione d'amore" di Ingmar Bergman.

Si aprirà all’insegna della meditazione la quarta giornata di Parolario, domenica 17 giugno. In mattinata si alterneranno il laboratorio di yoga e letture e l’incontro “Domus respirandi” con Tiziano Fratus, che unirà alla meditazione la poesia. Fratus sarà anche il protagonista della passeggiata letteraria “La procreazione del bosco” che, da Villa Parravicini, raggiungerà Villa Sucota passando per i parchi di Villa Olmo e Villa del Grumello.

Spazio alla musica, con Roberto Caselli che, insieme a Mario Luzzatto Fegiz, parlerà della “Storia della canzone italiana”, Valerio Premuroso, che si esibirà al pianoforte con una serie di brani che rievocano la felicità e Svetlana Zykova De Marchi che presenterà "I grandi musicisti ospiti del Lago – guida Lariana".

Il giornalista Marcello Foa esaminerà il ruolo del “quarto potere” nel manipolare le notizie, David Bidussa analizzerà invece le parole chiave del rivoluzionario ’68, attraverso i discorsi e gli interventi di alcuni protagonisti di quegli anni. Gli appassionati di giardino e orto potranno seguire i consigli del Maestro Giardiniere Carlo Pagani e Mimma Pallavicini, o ascoltare la storia la storia del Giardino della Valle di Cernobbio, una piccola oasi di pace immersa nel verde nata da una discarica abusiva grazie all’infaticabile lavoro di Nonna Pupa. Maro Bay spiegherà come organizza gli spazi verdi, dove il verde non è contemplato, mentre Marco Pedraglio e Pietro Testori racconteranno la felicità di immergersi nella natura. Per i più piccoli, invece, ci sarà il laboratorio “Costruiamo un hotel per insetti felici!” a cura di Paolo Parlamento Tosco, che avvicinerà i bambini al rispetto della biodiversità. Sempre in tema di laboratori, questa volta per i più grandi, nuovo appuntamento con “Leggere rilassati”. Due gli appuntamenti “golosi”: gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini racconteranno de “Il Luogo di Aimo e Nadia” mentre Monica Molteni presenterà il suo libro "Tortepoesia".