A Parolario arriva Frankie hi-nrg m. In serata anche Antonia Arslan, Massimo Fini e Alberto Pellai

Nuovo ricco programma per la giornata di oggi a Parolario. Viaggio attraverso le tradizioni armene con Antonia Arslan e “La bellezza sia con te”, una raccolta di storie che sono un richiamo ai valori universali dell’amore e della famiglia (Villa Olmo, ore 18.15). All’Ostello Bello il pioniere del rap italiano Frankie hi-nrg mc farà conoscere la sua storia, recentemente pubblicata nel volume “Faccio la mia cosa” (ore 19.00), mentre a Villa Olmo il giornalista Massimo Fini darà una rilettura della storia del calcio innovativa con “Storia reazionaria del calcio” (Villa Olmo, ore 19.30).

Alberto Pellai presenterà “Il primo bacio. L’educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti”, una guida per tutti i genitori che si trovano ad affrontare l’adolescenza, momento delicato della crescita dei propri figli (Villa Sucota/FAR, ore 18.00). L’archeologia farà da sfondo agli incontri con Michela Zucca e il suo libro “I tatuaggi della Dea” (Villa Olmo, ore 17.00) e con Paolo Lipari e Isabella Nobile che faranno conoscere i dettagli del ritrovamento del tesoro sotto l’ex cinema centrale a Como, da cui Lipari ha preso spunto per i racconti contenuti in “Tesoro mio” (Villa Bernasconi, ore 18.30).

La giornata si concluderà in compagnia di Davide Rondoni e il suo recente “E come il vento”, una riflessione contemporanea dell’infinito leopardiano (Villa Olmo, ore 20.30) e una serata musicale con il gruppo aragonese Durme Quartet dal titolo “Curiosità” (Villa Olmo, ore 22.00).