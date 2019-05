Dal 20 al 29 giugno a Villa Olmo torna Parolario piena di "Curiosità"

Parolario torna in città, e non solo, con il suo ricco programma di eventi. La diciannovesima edizione del festival comasco della letteratura e della cultura si svolgerà quest'anno dal 20 al 29 giugno a Como, Brunate e Cernobbio con un centinaio di appuntamenti a ingresso libero e sarà dedicata a "La curisoità".

La sede principale del festival sarà ancora Villa Olmo a Como, con il suo parco all’italiana rimesso a nuovo dopo accurati lavori di recupero, ma verranno organizzati incontri quotidiani anche nelle suggestive Villa del Grumello, che ha una nuova postazione di bookcrossing, Villa Sucota, sempre a Como e sempre con parchi da scoprire, a Villa Bernasconi a Cernobbio, gioiello liberty che ospita una nuova idea di museo che punta a coinvolgere attivamente ed emotivamente il visitatore, e nella Biblioteca comunale di Brunate. Nuova sede sarà infine quella dell'Ostello Bello Lake Como.

Tra i primi nomi in cartellone, in atteso del programma definitivo che verrà annunciato nelle prossime settimanem spiccano quello di Michele Serra, per la prima volta a Como, Beppe Severgnini, che già riscosse grande successo in passato, e Simonetta Agnello Hornby. Entrambi gli scrittori si presenteranno a Parolario con due spettacoli veri e propri. L'onore dell'inaugurazione, il 20 giugno a Villa Olmo, toccherà all’astrofisica Patrizia Caraveo che celebrerà il cinquantesimo dell’allunaggio. Mezzo secolo anche per Woodstock celebrato con il nuovo libro di Ezio Guatamacchi. Ma la musica sarà protagonista a Parolario anche grazie al nuovo volume di Maurizio Pratelli - che chiude la triologia di Vini e Vinili - con un serata con molti ospiti e canzoni dal vivo.