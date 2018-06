Parada par Tücc 2018, Como invasa da una festa di musica e colori: le immagini

E' tornata a Como la Parada par Tücc, la manifestazione ormai diventata tradizionale che nel mese di giugno porta in città centinaia di figuranti colorati, arrivata alla decima edizione.

Una festa fatta come ogni anno da giocolieri, ballerini, musicisti, trampolieri e ogni altro genere di artisti di strada che hanno sfilato sotto gli occhi divertiti di comaschi e turisti, grandi e piccoli.

Promossa dall'associazione Partucc, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato dell’Insubria e il patrocinio del Comune di Como e del Comune di Cernobbio, la Parada è un progetto sociale che utilizza l'arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione, per risvegliare la città e renderla parte di uno spettacolo, non spettatrice ma protagonista.

Un percorso partecipato e fondato sui valori della gratuità, libertà ed ecologia che trova la sua espressione in una sfilata cittadina, che quest’anno ha come tema “Il caos”.

Parada par Tücc2018: il video

In occasione della decima edizione, gli organizzatori hanno scelto una partenza inedita e altamente scenografica in Viale Geno, nella piazzetta subito dopo la funicolare.

Il serpentone colorato ha percorso il lungolago per poi entrare in città murata da piazza Volta, raggiungere piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, via Cesare Cantù e da lì portarsi verso viale Varese, percorrere viale Cavallotti e arrivare infine in viale Corridoni, ovvero alla locomotiva ai giardini a lago. Qui il percorso completo con i divieti per la viabilità.

Più di trenta i laboratori e i gruppi presenti, che hanno interpretato in modo originale e creativo il tema scelto.

La festa prosegue anche in serata con cibo e musica ai giardini a lago.