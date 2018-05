Onda su Onda con la Lake Como School

La Lake Como School della Fondazione Volta, l’Università dell’Insubria e la Società Italiana di Gravitazione organizzano a Como una scuola estiva internazionale di fisica della gravitazione. Nata nel 1998, la scuola giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione. Dal 27 all 31 maggio alla Villa del Grumello a Como, otto tra i massimi esperti del mondo terranno corsi e seminari sulle onde gravitazionali per cinquanta studenti convenuti da tutto il mondo. Previste dalla teoria di Einstein del 1915, le onde gravitazionali sono state osservate a cento anni di distanza nel settembre 2015 in una collaborazione tra Italia, Francia e Stati Uniti d’America, dopo una caccia durata sessant’anni. La scoperta è stata premiata l’anno scorso con il Nobel.

Anche quest’anno, a margine e in occasione della Scuola, sono previsti tre eventi gratuiti aperti al grande pubblico, realizzati con la collaborazione del Comune di Como all’interno del ciclo di iniziative “La Fondazione Volta incontra”.

Domenica 27 maggio

Costanza Principe, pianista

Concerto “Onda su onda”

musiche di Debussy, Ravel e Rachmaninov

Le onde gravitazionali ci permettono adesso di sentire il suono dell’Universo. Ne festeggeremo dunque la scoperta con il concerto inaugurale “Onda su onda”. La brillante pianista Costanza Principe suonerà su un Fazioli F 278 musiche “ondose” assieme ad altri brani del suo repertorio.

Lunedi 28 maggio

Giovanni Losurdo, INFN Pisa

Osservare l’universo con le onde gravitazionali nella terra di Galileo

Giovedì 31 maggio

Thibault Damour, IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques)

I misteri del mondo quantistico

Seguito da una conversazione con Giulio Giorello

Fondazione Alessandro Volta

La Fondazione Alessandro Volta per la promozione dell’Università, della ricerca scientifica, dell’alta formazione e della cultura nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione di due storiche istituzioni lariane: il Centro di cultura scientifica Alessandro Volta e UniverComo – Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in Provincia di Como.

È una realtà del tutto originale nel panorama italiano e internazionale, unisce a un’intensa attività di organizzazione di scuole, seminari e convegni scientifici una funzione di collegamento del mondo accademico e della ricerca con il tessuto culturale, economico e sociale del territorio.

Lake Como School of advanced studies

Istituita nel 2013 da Università dell’Insubria, Università degli Studi di Milano, Università di Milano Bicocca e Università di Pavia, mira a sviluppare sinergie nell’ambito del sistema della ricerca scientifica lombardo, con l’obiettivo di realizzare attività di formazione post universitaria rivolte soprattutto ai giovani ricercatori nel campo dei sistemi complessi.

L'Istituto gestisce programmi scientifici chiamati "scuole" che durano alcune settimane, workshop, conferenze e incontri che diventano un punto di incontro e di studio per ricercatori e scienziati.

La Lake Como School of advanced studies è supportata da Fondazione Cariplo.