A Camnago Volta omaggio canoro e scenico al professore Albertoni

Un momento di musica ma non solo quello organizzato a Camnago Volta in memoria del professore Ettore Adalberto Albertoni, politico, avvocato e docente universitario, fervido sostenitore dell'organizzazione autonimistica e federalista dello Stato, scomparso il 4 luglio 2018. L'evento si svolgerà sabato 19 ottobre 2019 alle 20.30 nell'auditorium Camnago Volta in via Clerici a Como. L'evento, canoro e scenico, vedrà la partecipazione dell'attore Christian Poggioni.