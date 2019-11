Officina Como e il ruolo della Cultura in città

Sabato 16 novembre Officina Como organizzerà il secondo appuntamento del progetto "(ri)Pensiamo Como", laboratorio di idee dedicato ai giovani per costruire il futuro della città.

L'argomento della serata sarà la cultura.

- Qual è il ruolo della cultura nello vita di una città?

- Come e quanto un territorio dovrebbe investire in attività culturali per potenziare il suo sviluppo, tutelare la sua identità e valorizzare il suo patrimonio?

- In che modo coniugare arte, musica, storia e letteratura per offrire ai cittadini del presente e del futuro una città dinamica e attrattiva?

Per scoprire e approfondire questo e molto altro vi aspettiamo sabato 16 novembre alle 1830 presso la Fondazione Antonio Ratti, in Villa Sucota, di Via per Cernobbio 19 - Como.

La serata vedrà la partecipazione di un relatore d'eccellenza: Stefano Baia Curioni, Docente responsabile del Major Arts and Heritage della Bocconi e Presidente del Centro Internazionale di arte e cultura di Palazzo Te di Mantova. Dopo l’intervento del relatore spazio al dibattito e ai commenti della Community di giovani, veri protagonisti di questa iniziativa.