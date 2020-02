Il nuovo corpo della Cina, il documentario di Paolo Lipari

L’Associazione Caracol, in collaborazione con l’Associazione culturale sguardi, organizza mercoledì 12 febbraio alle 18.30 al Terzo Spazio a Como la proiezione del documentario “Shenti (Corpi). Il nuovo corpo della Cina” di Paolo Lipari. In Cina è protagonista il corpo. A tavola come nei parchi, nei centri commerciali come nei templi. Ce ne accorgiamo soprattutto noi occidentali cresciuti con l'idea che il corpo, ben che vada, è un comprimario da cui aspettarsi solo disturbi. Negli ultimi decenni, nei fast food di Shanghai piuttosto che nei centri fitness di Pechino, qualcosa, però, è purtroppo cambiato.

Shenti è il racconto per immagini e musica di questa scoperta. L’evento si inserisce nell’ambito di “Huanying! L’arte dell’accoglienza a misura di cinese”, la tre giorni dedicata elle tendenze, delle opportunità e delle sfide legate al turismo incoming cinese organizzata dal 12 al 14 febbraio a Como dall’Associazione Culturale Caracol con il patrocinio e il sostegno del Consiglio di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo e con la collaborazione di Associazione culturale Parolario, Associazione culturale Sguardi, Associazione culturale Terzo Spazio e Libreria Plinio il Vecchio.