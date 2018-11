La notte dei presepi sul Lago di Como a Villa del Balbianello

In attesa del Natale, Villa del Balbianello, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Tremezzina (CO), apre le porte sabato 8 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per La Notte dei Presepi, serata inaugurale dei nuovi presepi disposti nella Loggia Segrè e nella Loggia Durini – realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe – che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività.

Nell’elegante e romantica dimora, da cui si godono scorci incantati del Lario, i visitatori potranno ammirare l’arte presepiale napoletana nei dettagli delle opere provenienti da importanti collezioni private, ma avranno anche l’occasione di vedere un presepe ambientato a Tremezzina con rappresentazione di Villa del Balbianello e alcuni presepi in carta, dalle prime stampe di inizio Ottocento alle ultime di metà secolo scorso e in stile pop up.

La mostra si concluderà con l’immagine del Presepe in Tremezzina, un dipinto su legno di 2,50 mt x 0,50 che ritrae la scena famigliare dei protagonisti della Notte Santa nell’ambiente della Villa del Balbianello. A coloro che parteciperanno all’inaugurazione della mostra verrà offerto vin brulée e panettone per festeggiare in allegria. Dalle 21.30 si potrà assistere al concerto sotto le stelle del coro Happy Chorus di Delebio.

Informazioni:

Telefono: 0344/56110; locationbalbianello@fondoambiente.it; www.villadelbalbianello.it

Accessibilità:

Via lago: è possibile raggiungere la Villa del Balbianello con il servizio di taxiboat a pagamento.

A piedi: da Lenno. Percorso di circa 1 km con un tratto in salita, percorribile in 20-25 minuti. Illuminato da lanterne a candela