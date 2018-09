Notte bianca al Setificio di Como: festa per i 150 anni della scuola tessile

Notte bianca per celebrare l'anniversario dell'Istituto Paolo Carcano di Como, il Setificio, a 150 anni dall'apertura, avvenuta nell'aprile 1868.

Sabato 29 settembre 2018 in programma la notte bianca, una lunga serata di arte, musica e spettacolo per tutti con installazioni, performance, concerti, letture, proiezioni di filmati e visite guidate in alcuni luoghi dell’istituto. Saranno esposte installazioni e opere degli artisti Afran, Benny Posca, Ester Negretti.

Il programma

20-20.30 FATA MORGANA - Racconti per bambini di età compresa tra 4 e 7 anni

20.30-21FATA MORGANA - Racconti per bambini di età compresa tra 7 e 12 anni

Letture itineranti con accompagnamento musicale a cura di Gabriella Bianchini e del duo di violoncelli Cristina Ferrari e Sergio Faifer. Concerto brevis del duo di violoncelli Cristina Ferrari e Sergio Faifer

21.30-22-30 Concerto gruppo musicale “FIVE QUARTERS”

22.30-23 Letture itineranti con accompagnamento musicale a cura di Gabriella Bianchini e del duo di violoncelli Cristina Ferrari e Sergio Faifer

23-25 AFRAN – Performance di pittura, danza e musica “150 anni”

24-3 Concerti con “FIVE QUARTERS” e altri gruppi

In contemporanea si svolgeranno: Proiezioni di film no-stop a cura dell’Associazione Olmo (dalle 20.00 alle 03.00) Visite guidate in alcuni luoghi dell’Istituto tra cui laboratori tessili, chimici e inkjet

Sarà attivo un servizio bar