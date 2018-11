The New Eco – Trace It comoOn Creativity Sharing

Due giorni di formazione in lingua inglese per 13 designers provenienti dalle più importanti scuole di stile d’Europa in visita a Como per comON, progetto di Unindustria Como arrivato all’ undicesima edizione e realizzato in collaborazione con importanti realtà istituzionali e associative della provincia (come Camera di Commercio, Confartigianato Como e Comune di Como).

Le due giornate sono in programma il 14 e il 28 novembre 2018 dalle 18 nella sede di Banca Generali in Lungo Lario Trento 9, a Como.

Docenti saranno Marina Aliverti e Olga Bini: sono due stiliste con esperienza negli uffici stile di diverse aziende del territorio comasco.

Obiettivo degli incontri è offrire ai giovani designers una testimonianza di cosa significhi lavorare nel tessile creativo a partire dal vissuto delle due stiliste lariane: Marina Aliverti e Olga Bini si racconteranno agli studenti, arrivati a Como proprio per vivere una prima esperienza.

Un’iniziativa interessante e mirata per i designers ma anche per i giovani che vogliono approcciarsi a questo mondo.

Proprio per questo motivo Banca Generali, quest’anno sponsor di comON, ha deciso di aprire le due giornate di formazione anche a 10 giovani che fossero interessati all’iniziativa: la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero 031.241841 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. La testimonianza sarà esclusivamente in lingua inglese.