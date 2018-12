A Natale arriva a Como l'Arte con le Palle, 12 artisti per 10 opere

Con l’arrivo del Natale, come da tradizione, Davide De Ascentis e Cesare Roncaglio ospiteranno nel loro bar, il Krudo di piazza Volta, l’evento benefico “Arte con le palle”, ideato nel 2010 dall’artista Enzo Santambrogio. L’idea è semplice ma geniale: all’interno del locale verrà allestito “un “distributore automatico di opere d’arte”: dodici artisti, con dieci lavori ciascuno, per un totale di 120 opere. Il distributore di palline consentirà di acquisire un’opera d’arte, in maniera assolutamente casuale, tra quelle realizzate dagli artisti, su supporti e con tecniche diverse, di misura 10 cm x 15 cm.

All’interno del Bar Krudo sarà possibile comprare il gettone del valore di € 30 che varrà l’acquisto di un’opera già incorniciata, fornita da uno degli sponsor tecnici della manifestazione, CB Cornici. Il denaro raccolto verrà interamente devoluto in beneficenza, tutte le spese verranno sostenute dai gestori del locale, dagli artisti e dai loro fornitori. Una formula originale ed innovativa in grado di superare i meccanismi delle aste d’arte, spesso inadatti alla solidarietà, e che ancora una volta punta a sostenere chi più ne ha bisogno. Quest’anno il ricavato verrà devoluto alla Fondazione G.B. Scalabrini, nata nel 2004 a Como, che si rivolge alle persone residenti e operanti sul territorio di Como e provincia. La Fondazione si occupa prevalentemente di famiglie con bambini che non hanno le caratteristiche per accedere alle case popolari, ma al contempo non hanno la possibilità economica di comprare o affittare una casa. L'obiettivo è quello di trovare abitazioni temporanee, per chi si trova in situazioni di difficoltà (per sfratto, oppure per fragilità economica e sociale).

Artisti presenti

Fabrizio Bellanca, Pablo Bermudez, Elena Borghi, Marco Brenna, Lorenzo Butti, Francesco Corbetta, Stefano Chiodaroli, Andrea Greco, Lorenzo Guzzini, Fabrizio Musa, Carlo Pozzoni, Enzo Santambrogio.

Inaugurazione sabato 8 dicembre alle 18.