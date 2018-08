Ferragosto a Como: aperti Tempio Voltiano, Musei Civici e Baradello

La cultura a Como non chiude per Ferragosto: chi trascorrerà il 15 agosto in città potrà dedicarsi a una visita culturale. Tutti i musei civici della città, infatti sono aperti dalle 10 alle 18: dunque porte aperte anche al Museo archeologico Giovio, che ha ripreso la sua attività quotidiana dopo la chiusura per le riprese cinematografiche del film Murder Mistery con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Aperti anche museo storico Garibaldi di piazza Medaglie d'Oro, la Pinacoteca Civica di via Diaz e il Tempio Voltiano ai giardini a lago.

Apertura straordinaria di Ferragosto per il Castello Baradello con visite guidate dalle 10 alle 18 (ultima visita ritrovo alle 17.30). La visita guidata dura circa 30 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (massimo 15 persone). I visitatori interessati dovranno presentarsi direttamente in cima alla torre, in via Castel Baradello. Prenotazione non necessaria. Ingresso: Adulti: 5 euro, Over 65: 4 euro, Under 12: gratuito.