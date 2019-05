Asso, un'occasione imperdibile per visitare un vero (e storico) mulino

In occasione delle “Giornate Europee dei Mulini”, in programma nel weekend del 18 e 19 Maggio, sarà possibile visitare ad Asso lo storico Mulino Valsecchi, affascinante costruzione risalente al lontano 1369.

Luogo e storia

Posto traversalmente al fiume Lambro che nasce pochi chilometri più su nei pressi del Piano Rancio, il Mulino Valsecchi è stato riportato alle linee architettoniche originali grazie a un eccezionale intervento di restauro curato nei minimi dettagli, compresa la ruota in ferro che dà movimento alla macina rimasta, costruita nel 1937 e tuttora funzionante. Più volte ampliato dalla famiglia Valsecchi, che vi abita da intere generazioni, rappresenta oggi uno tra i luoghi e monumenti più visitati di tutta la zona.

Occasione speciale

In queste giornate di speciale apertura al pubblico la famiglia Valsecchi sarà felice di accogliere i visitatori con i costumi dell’epoca, illustrare loro il funzionamento del Mulino con i mugnai, raccontare aneddoti e storie ad esso correlate oltre che mangiare i tradizionali piatti del territorio, come la polenta con i missoltini, vera e propria leccornia tipica della zona di Bellagio, la perla del Lago di Como distante solo una ventina di chilometri, il toc, i salumi nostrani, il paradell, un dolce tipico della Valassina fatto con ingredienti semplici come acqua e farina e cosparso di zucchero e il pan meino. Per l’occasione accorrerà anche qualche artigiano locale che dara una dimostrazione della maestria con cui si fa un cesto, una gerla, una scultura di legno o come si impaglia con le foglie di granturco ed altri lavori che stanno scomparendo. Il Mulino Valsecchi può ospitare anche 150 coperti ma essendo l’appuntamento da non perdere, tutto da scoprire, tutto da vedere, tutto da gustare sarebbe meglio prenotare se si vuole mangiare in loco al numero 3455112210.