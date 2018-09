Motonautica World Champion & Art a Villa Vigoni con Artelario

A Villa Vigoni, a Loveno di Menaggio torna domenica 16 settembre il Premio Letterario Internazionale Artelario, quest'anno intitolato "Motonautica World Champion & Art". Questo il programma dell'ottava edizione della rassegna:

ore 10.00 raduno Porsche Classic

ore 11.00 primo incontro: “Memorial Day" del recordman e pilota di motonautica “Fabio Buzzi". Presenta il giornalista sportivo Marco Corti” ore 14.30 secondo incontro: presentazione del volume “Yacht Club Como 75°" a cura del fotografo ed edotore Ezio Pifferi.

ore 15:30 terzo incontro: presentazione del volume "Cent'anni di vela lariana" dello skipper e scrittore Eugenio Mellera.

Accompagnamento musicale del trio composto da Francesco D'Auria (percussioni), Bruno Lavizzari (piano), Mario Preda (basso/chitarra)

Eventi in contemporanea:

Fino al 16 settembre presso la sala espositiva in piazza Garibaldi a Menaggio mostra Word Champion and Art. Esposizione dello scafo del pilota di motonautica “Alberto Vitali" protagonista nelle gare anni' 50; al parco di Villa Vigoni uno scafo del museo di Fabio Buzzi .Sempre fino a domenica 16 settembre in Sala dei Gessi di Villa Carlotta a Como, mostra "Cent'annia di vela lariana" di Eugenio Mellera in collaborazione con l'associazione “Rive Lariane".