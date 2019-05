Monumenti aperti a Como: una città per tutti

Venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno porte aperte nei musei e nei monumenti di Como grazie all'iniziativa dell'associazione Iubilantes "Monumenti Aperti per una citta per tutti" insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Como e agli studenti del Liceo classico Volta di Como in alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con il Comune di Como e dei suoi Musei Civici e con il sostegno di Enerxenia – Acsm Agam. Collaborano al progetto anche la Rettoria della basilica di Sant'Abbondio, la parrocchia dei Ss. Brigida e Carpoforo e l’Istituto San Carpoforo.



Il weekend si apre venerdì 31 maggio con due eventi speciali: al mattino l’apertura al pubblico dell’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto di Como con visite curate dai tecnici dell’acquedotto, al pomeriggio l’apertura al pubblico – con visite guidate dagli enti ospiti - dell’edificio ex Ticosa ora sede delle redazioni di Corriere di Como e Espansione TV.

I monumenti valorizzati nei giorni 1 e 2 giugno saranno il Museo archeologico Paolo Giovio, la cui sezione romana sarà oggetto di speciali visite tattili “al buio” curate da guide non vedenti, e le due basiliche di San Carpoforo e Sant'Abbondio collocate sull’asse della via Regina, tratto della più ampia via Francigena Renana.



Venerdì 31 maggio

Impianto di potabilizzazione di Como

ore 10.00-13.00

Apertura dell’impianto con visite guidate dai tecnici dell’acquedotto, gestito dalla società ACSM AGAM Reti Gas Acqua. Accoglienza in sala video e inizio del percorso di visite, a gruppi (20 persone circa), su prenotazione; previsto anche un percorso di visita “dedicato” per i non vedenti di UICI COMO



Redazione Corriere di Como e Espansione TV

ore 17.00

Apertura speciale della sede delle Redazioni e visita guidata all’edificio, parte superstite dell’ex Ticosa e interessante monumento di archeologia industriale.



Sabato 1 giugno

Museo archeologico Paolo Giovio, sezione romana

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Visite guidate “al buio”, con guide non vedenti – A gruppi (20 persone circa), su iscrizione/prenotazione.



Basilica di Sant'Abbondio

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Dalla mappa al monumento, dalle tenebre alla luce: partendo dalla nuova mappa tattile della Basilica, visite con prima fase di esplorazione tattile “al buio” guidata da non vedenti e seconda fase “in chiaro” curata dalle giovani guide del Liceo "A. Volta"

ore 15.30

Il tatto, la materia: incontro con lo scultore Abele Vadacca



Basilica di San Carpoforo

ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

apertura, accoglienza e info a cura dei volontari Iubilantes

ore 20.45

Speciale Basilica di S. Carpoforo

Basilica segreta. Letture, racconti, aperture speciali e approfondimenti con Docenti e Studenti del “Liceo Volta” e Volontari Iubilantes



Domenica 2 giugno

Museo archeologico Paolo Giovio, sezione romana

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Visite guidate “al buio”, con guide non vedenti – A gruppi (20 persone circa), su iscrizione/prenotazione



Basilica di Sant'Abbondio

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00

Dalla mappa al monumento, dalle tenebre alla luce: partendo dalla nuova mappa tattile della Basilica, visite con prima fase di esplorazione tattile “al buio” guidata da non vedenti e seconda fase “in chiaro” curata dalle giovani guide del Liceo "A. Volta"



Basilica di San Carpoforo

ore 10.00-12.00

Prime pietre: visite guidate a cura degli studenti del Liceo “A. Volta”

ore 15.00–17.00

Visite guidate e animazione a cura degli studenti del Liceo “A. Volta” e dei volontari Iubilantes; in collaborazione con il Coro A. Marelli di Capiago

ore 17.00

elevazione spirituale con canti liturgici gregoriani a cura del Coro A. Marelli di Capiago diretto dal M° Roberta Vanelli.

Info



dove: Impianto di potabilizzazione di Como, via Castel Baradello - Como;

Redazione Corriere di Como e Espansione TV, via S. Abbondio 4 - Como;

Museo archeologico Paolo Giovio, piazza Medaglie d’Oro 1 - Como;

Basilica di S. Abbondio via Regina Teodolinda 35 - Como;

Basilica di S. Carpoforo, via San Carpoforo - Como



Per ragioni organizzative, per tutte le visite guidate, anche dove non specificato, è gradita iscrizione/prenotazione, possibilmente entro giovedi’ 30 maggio. Per le visite si consigliano abbigliamento e scarpe comode. Le visite alle chiese sono programmate in modo da non interferire con le funzioni religiose. È facoltà dei responsabili della manifestazione limitare o sospendere in qualsiasi momento, per l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere parziale per ragioni organizzative o di afflusso.