Convegno a Villa Gallia: Mille Culture, Una Europa

Una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza si terrà giovedì 8 febbraio, alle 17,45, nella prestigiosa cornice di Villa Gallia, organizzata dall’Associazione Montessori Como insieme al Comune e alla Provincia di Como, per raccontare le finalità di un progetto educativo di portata europea e di come il progetto stia evolvendo in buone prassi scolastiche e ricaduta sul territorio. Le diverse metodologie di insegnamento e di apprendimento internazionali saranno oggetto di approfondimento.

Grazie all’eccellenza della proposta formativa di Metodo, per la prima volta una scuola primaria paritaria italiana a Metodo Montessori è entrata a far parte di un progetto educativo “Erasmus+ internazionale”. Dallo scorso ottobre, infatti, alla Scuola Montessori di Como si sta attuando un progetto biennale Erasmus+ insieme a scuole di Spagna, Regno Unito, Lituania, Repubblica Ceca e Polonia. La dottoressa Marzia Luzzini, dirigente della Scuola Montessori di Como, spiega che “insieme agli altri paesi partner del progetto, la scuola intende dare un’offerta formativa di alta qualità, per una cittadinanza attiva in un ambiente aperto alla dimensione europea, dove le lingue straniere non siano più vissute come un ostacolo, ma come un aiuto al raggiungimento degli obiettivi personali degli alunni.” Il progetto coinvolge gli alunni e gli insegnanti che, grazie alla partecipazione a riunioni internazionali dedicate ai docenti, potranno conoscere di persona le realtà educative dei paesi partecipanti con le loro diverse metodologie di insegnamento e apprendimento. Supportata dal confronto con altre realtà europee, l’innovazione e l’attualità del Metodo anche in connessione con la tecnologia saranno elementi chiave delle attività legate al progetto che prevede l’utilizzo della piattaforma eTwinning per le comunicazioni e la diffusione dei contenuti tra i paesi partner.

Nell’incontro a Villa Gallia, Licia Arnaboldi, docente coordinatrice Erasmus+ della Scuola Montessori di Como, illustrerà nel dettaglio gli obiettivi e le Binalità del progetto e gli sviluppi di buone prassi scolastiche che verranno sviluppate. Parteciperanno alla serata anche le delegazioni dei cinque stati partner del progetto e nove studenti spagnoli di 10 e 11 anni di età, che per una settimana frequenteranno la Scuola Montessori insieme agli alunni della scuola. L’esperienza di scambio sociale e culturale tra i partecipanti al progetto porterà anche a una scoperta del territorio da parte dei docenti e dei ragazzi ospiti attraverso materiale appositamente creato, eventi e attività dedicate.

A rendere merito del valore di questo progetto educativo interverranno all’evento con i loro contributi: Maria Rita Livio - Presidente della Provincia di Como, Eleonora Galli - Consigliere Provinciale (Risorse in rete), Amelia Locatelli - Assessore del Comune di Como (Strumenti smart: “Exploring Como”), Paolo Furgoni - Sindaco di Cernobbio (Tra tecnologia e tradizione), Ambra Garancini - Presidente Associazione Iubilantes (Hiking non solo urbano) e Antonella Colombo - Direttore CFP (Learning by doing). Modera l’evento Raffaella Girola.

Per l’occasione, per la prima volta a Como, il Prof. Benedetto Scoppola, Presidente della Opera Nazionale Montessori di Roma (Prof. Associato di Fisica Matematica, Dipartimento di Matematica all’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, che dal 1998 si occupa del tema dell’insegnamento della matematica nella scuola primaria) aprirà l’evento presentando alla delegazione internazionale dei docenti, agli studenti stranieri ospiti della nostra città e alla cittadinanza il tema Maria Montessori, cittadina del Mondo.