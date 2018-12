Tre serate con Marco Vido e Only You: come fare a pezzi l'arte per renderla possibile

Nella primavera di quest’anno nasce l’idea del progetto. “Scegliere” vs “essere scelti”. È lì, nel giardino sul retro che le corolle - tra forme, portamento, colori e profumi - danzando nel vento competono nel farsi ammirare, incantare, emozionare. In questo passaggio, semplice ed immediato, intuiamo che tra le rose, le lavande, le clematis, non siamo noi che scegliamo loro, ma sono loro - i fiori e le corolle - che ci chiamano, che scelgono noi. Onlyyou. Potrai cogliermi, amarmi, sognarmi. Sarò sempre io ad ammaliarti, a farti voltare quando sarò lì per te, solo per te, solo tu. Onlyyou.

Onlyyou è un’opera di Marco Vido dal grande impatto visivo: 300 x 700 centimetri costituita/formata da 50 pezzi singoli e unici, vere opere d’arte a se stanti, in vendita a 250 euro cadauna con lo scopo di rendere "popolare" l'arte. Le parti che compongono l’opera sono realizzate su tela con smalti, grafite, pastelli ad olio e pastelli a cera nella misura ciascuno di 59 x 68 cm.

Per questo evento sono state organizzizate tre serate di presentazione con aperitivo allo spazio SHED – Marangoni Design ad Albate - Como - giovedì 6, venerdì 7 e venerdì 14 dicembre dalle 18 alle 22.