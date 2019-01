Marco Bianchi alla Feltrinelli di Como con la sua cucina delle emozioni: ingredienti, ricette e tanta salute

Parolario con l’Associazione Cultural Frame of Food (nata su stimolo del prof. Alfredo Vanotti, notissimo medico nutrizionista comasco scomprarso nel 2015) e la Libreria Feltrinelli di Como organizzano giovedì 7 febbraio alle 18 in Feltrinelli l’incontro con Marco Bianchi, divulgatore scientifico della Fondazione Veronesi e Food Mentor che dialogherà con Laura Bersani, biologa nutrizionista.

La tavola è una vera e propria fabbrica di emozioni. E attraverso il cibo possiamo essere più felici, coraggiosi ed energici, ma anche placare l’ansia e riposare meglio… “Happy food, happy life” è il motto che sprona Marco Bianchi a scoprire gli ingredienti perfetti per avere sempre un buon equilibrio emotivo e fisico. Spesso, infatti, ci sentiamo preda delle emozioni, dello stress, della stanchezza e non sappiamo come uscirne. Marco ha concepito il nuovo libro “La mia cucina delle emozioni. Ingredienti, ricette e tanta salute: gli happy food perfetti per ogni giorno” (Harper Collins, 2018) proprio per liberarci da questo senso di oppressione con l'aiuto del cibo e ha individuato 7 “categorie emotive” su cui lavorare per ritrovare la carica necessaria: gli affetti; l’energia; il buonumore; la creatività; il riposo; la concentrazione; il coraggio. Per ogni categoria ha ideato 10 ricette facili e gustose e scritto numerose schede di approfondimento scientifico sugli ingredienti utilizzati e sui nutrienti che li compongono, facendoci così scoprire dei preziosi alleati per la nostra salute. Insomma, in questo volume si trovano tutti gli elementi che contraddistinguono il food mentor più amato dagli italiani.

Il cibo è la miglior terapia naturale, impariamo a conoscerlo e a usarlo nel modo più efficace, per stare meglio tutti i giorni e aiutare chi ci è vicino.

Marco Bianchi

Da bambino era un “esperto di pigrizia e di junk food”. Diplomato come Tecnico di Ricerca Biochimica presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha iniziato a lavorare all’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. L’incontro più importante della sua vita professionale è stato nel 2008 con Umberto Veronesi e la sua Fondazione, con cui collabora da anni come divulgatore scientifico. Ha pubblicato 14 libri, gira l’Italia per portare i suoi progetti di divulgazione e intrattenimento e sostiene campagne di sensibilizzazione su temi a lui molto cari. In televisione ha partecipato a Geo & Geo, Detto Fatto e La prova del cuoco e per FoxLife ha condotto tre docu-reality dedicati alla rieducazione verso una sana alimentazione di adulti e bambini in sovrappeso.

Cultural Frame of Food

L’associazione è nata dalla volontà del prof. Alfredo Vanotti e che vanta un comitato scientifico transdisciplinare composto da un gruppo di professionisti ed operatori che si occupano di tematiche legate a salute, alimentazione, ambiente: l’Associazione ha finalità di approfondire e sviluppare temi legati all'alimentazione con un approccio sistemico tra i saperi per scambiare e diffondere corretti messaggi scientifici ed educativi.