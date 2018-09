Montano Lucino, mappe mentali per parlare in pubblico al Toastmasters lariano The Como Lakers

Come sfruttare le mappe mentali per creare e memorizzare un discorso in poco tempo e con totale fiducia.

Si parlerà di questo giovedì 20 settembre 2018 alla serata, gratuita e aperta a tutti, organizzata dal club Toastmasters Lariano The Como Lakers.

Ad affrontare l'argomento sarà Giulia Comba (nella foto con alcune delle mappe mentali realizzate da lei) la prima Istruttrice Certificata in Italia in mappe mentali (o mind mapping) da Tony Buzan, l'inventore delle Mappe Mentali, e ideatrice del progetto The Mind Mapping Lady.

Dopo la spiegazione sarà possibile applicare subito la tecnica, mettendola in pratica in una sessione di improvvisazione.

Cosa sono le mappe mentali

Si tratta di uno strumento visuale per la rappresentazione dei processi di pensiero, inventato dal cognitivista inglese Tony Buzan. Facilita e potenzia ogni nostra funzione intellettiva: la memoria, l’apprendimento, la capacità di analisi e pianificazione e stimola fortemente la nostra creatività elevando l’efficacia dei processi mentali grazie alla combinazione di immagini, colori e strutture spaziali.

È per questo che le Mappe Mentali sono considerate uno strumento: Innovativo, Semplice, Geniale e Altamente produttivo Giulia Comba incontrerà soci, ospiti e simpatizzati di Toastmasters per un imperdibile serata educational totalmente gratuita, su come creare Mappe Mentali che aiutino la memoria a memorizzare anche un discorso e non avere timore di parlare in pubblico.

Cos'è Toastmasters

Toastmasters International è il club numero uno al mondo per imparare a parlare in pubblico, con 92 anni di storia, 15.900 club nel mondo e già presente in Italia con 22 club, e altri che stanno prendendo forma in questi mesi.

E' un’organizzazione educativa no-profit che guida le persone nel proprio percorso di public speaking, attraverso una rete globale di incontri locali. L’obiettivo è migliorare le capacità di parlare in pubblico in modo efficace e sviluppare la leadership degli iscritti. Ogni club può essere visto come una piccola azienda con ruoli differenti, obiettivi da raggiungere e relazioni da costruire. Fu fondata in California nel 1924 da Ralph C. Smedley, direttore educativo della celebre YMCA (Young Men’s Christian Association), e attualmente ha sedi in 142 Paesi. In Italia il primo club è stato Milan-Easy, fondato a Milano nel 1993.

Durante gli incontri si apprendono e si sperimentano le tecniche più efficaci per superare la paura di parlare in pubblico e per organizzare in modo scientifico un discorso. E ancora, fare crescere la propria leadership e mettere in pratica la conoscenza della lingua inglese, dal momento che il club comasco è bilingue, offre cioè la possibilità ai propri soci di tenere o ascoltare discorsi anche in inglese.

Una delle sessioni in cui sono suddivise le serate Toastmasters, inoltre, è dedicata all'improvvisazione, cioè a migliorare la capacità di inventare, creare da zero un discorso ben strutturato senza avere avuto la possibilità di prepararlo prima.

E il club comasco può vantare una certa esperienza in questo campo: il 21 ottobre 2017 la socia dei Como Lakers Beatrice Mele, 23enne di Bulgarograsso, si è infatti aggiudicata a Monza il titolo di campionessa regionale di discorsi umoristici, arrivando poi quarta alla finale nazionale disputata a Roma.

Per ulteriori informazioni sul luogo dell'incontro consultare il sito https://thecomolakers.it/luogo/como-docks.

Indirizzo mail posta@thecomolakers.it, ufficio stampa Gioacchino Cipriano 347 9228397