Max Manfredi, Luca Ghielmetti e Nicola Rollando cantano la Liguria a Cantù

Alcuni anni fa il Circolo Arci di Mirabello aveva ospitato una rassegna di cantautori intitolata Sussurri e Grida. Arrivarono artisti straordinari come Claudio Lolli, Stefano Rosso, Fausto Amodei, Franco Fabbri degli Stormy Six, The Gang, Sarah Lee Guthrie. Poi c'era il tributo a Fabrizio De Andrè al quale partecipavano cantautori da tutta Italia, e da Genova naturalmente. Spesso le serate si concludevano con una cena a tema e uno di questi eventi è diventato leggenda quando Max Manfredi, Marco Cambri e Augusto Forin vennero a Mirabello per omaggiare la loro terra, la Liguria. Marco Cambri, oltre a scrivere canzoni, era famoso per la sua farinata ma i suoi tegami di rame non entravano nel forno a legna del circolo. Uno dei soci veterani del circolo risolse il problema segando col flessibile le pareti del forno per consentire a Cambri di preparare la più buona e attesa farinata del mondo.

Erano anni romantici, pieni di poesia e con emozione vi invitiamo all'evento di domenica 24 febbraio dal titolo "Cosa da Beive, Cosa da Mangiä, Cose da Cantâ", un omaggio a De Andrè e alla Liguria con ospiti eccezionali. Luca Ghielmetti, cantautore e farmacista di Valmorea, vincitore del Premio Tenco e autore per Enrico Ruggeri e Giorgio Conte, farà gli onori di casa. Nicola Rollando nella vita, oltre a scrivere canzoni, produce olio, vino e formaggi favolosi nella sua campagna sopra Sestri Levante. E infine Max Manfredi che Fabrizio De Andrè ha più volte definito "il migliore di tutti”, cantando anche una sua canzone. Max Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Ha pubblicato sei dischi e diversi libri, anche di filastrocche per bambini. Ha vinto numerosissimi premi (fra cui la targa Tenco per il miglior disco dell’anno, “Luna persa”, nel 2008). Ma più che tutto questo, a presentarlo sono le sue canzoni. L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie. Svolge la sua attività in Italia e all’estero. Si è occupato e si occupa attivamente di musica antica. Vive nel quartiere di Sturla, a Genova, città dov’è nato.

Il concerto comincerà alle ore 17.30 (Ingresso con tessera ARCI che si potrà fare in loco) e seguirà una cena a tema per assaporare la meravigliosa Liguria, in musica e in tavola.