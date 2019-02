"Mammamia!", il libro per crescere bambini felici ed essere genitori sereni alla Ubik di Como

Verrà presentato alla Ubik di Como il libro "Mammamia! Finalmente il metodo italiano per crescere bambini felici ed essere genitori sereni" con le autrici Alessandra Di Pietro e Paola Maraone.

L'appuntamento è giovedì 28 febbraio 2019 alle 18 nella libreria di piazza San Fedele 32 a Como. A dialogare con le autrici ci saranno Anna Veronelli e Giorgio Bardaglio.

Un libro dedicato alle mamme multitasking, ironiche e pronte a sbarazzarsi una volta per tutte dei sensi di colpa. Le autrici Alessandra Di Pietro e Paola Maraone sono una di Milano l’altra di Roma, hanno in totale cinque figli tra i 4 e i 15 anni e tre mariti, due dei quali ex, con cui (a fasi alterne) sono in ottimi rapporti. Giornaliste da una vita, madri da lustri, hanno scritto centinaia di inchieste sui problemi e le sfide che mamme, papà e famiglie affrontano ogni giorno. Sanno citare anche bendate gli studi su allattamento, educazione digitale, disturbi alimentari, problemi di sonno, capricci, buone maniere e tic; in più, nel tempo hanno capito che non c’è teoria che non venga aggiustata, arricchita e, a volte, smentita dalla pratica.

Tra il self-help e la docu-fiction autobiografica, Mammamia! è un manuale insolito: 88 racconti caldi e croccanti come i tasti del pianoforte, attinti senza remore dal ricordo, dal privato e dalla vita quotidiana delle autrici, che narrano in prima persona gioie e dolori di essere mamma e papà.

Dalle notti in bianco alle battaglie sui minestroni, dalle chat di classe al (cyber)bullismo, dall'educazione digitale agli scomodi favoritismi tra fratelli, dal pudore improvviso di una figlia teenager fino ai timidi approcci con alcol & varie che l’adolescenza, puntualissima, porta con sé.

Dai loro studi e dalla loro lunga (e rocambolesca) esperienza, Paola e Alessandra hanno tratto preziosi insegnamenti che condensano anni di sbagli, urla, tentativi, fallimenti e – finalmente – successi. Le storie contenute nel non-manuale sono tutte personali, rapide da leggere, facili da ricordare. Flash di vita condensati, accorati, veri.

A dialogare con loro ci sono Anna Veronelli e Giorgio Bardaglio. Giovedì 28 febbraio - ore 18.00 alla Libreria Ubik (Piazza San Fedele 32 - Como)