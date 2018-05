Lugano Photo Days, due giorni con Luca Bracali

LuganoPhotoDays, il festival di fotografia ormai giunto alla settima edizione (12-21 ottobre 2018), promuove per sabato 12 e domenica 13 maggio, in collaborazione con FUJIFILM (Switzerland) AG, una due giorni di lavoro e incontri con il fotografo Luca Bracali. Il week end sarà così suddiviso, un workshop, a pagamento e previa iscrizione, dal titolo “Professione Reporter” che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00; la conferenza, aperta al pubblico, “Salviamoli dall’estinzione!” si terrà sabato 12 maggio dalle 17.30 alle 19.00. La due giorni si svolge allo Spazio 1929 in via A.Ciseri 3 a Lugano. FUJIFILM (Switzerland) AG mette a disposizioni delle macchine fotografiche X-H1 e GFX da provare, chi fosse interessato è invitato a portare la propria scheda di memoria SD.

IL WORKSHOP

Professione reporter con Luca Bracali

Il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali accompagnerà i partecipanti attraverso il mondo della professione reporter parlando della propria esperienza, mostrando slideshow e video, e lasciando spazio alle domande dei presenti.

Le tematiche

Il viaggio fotografico Analisi sui tre temi principali della fotografia di viaggio (paesaggio, people e wildlife), poi ancora Reportage e fotogiornalismo, Storytelling National Geographic, Re ex o mirrorless Fuji World: XT2, XH1, GFX; Foto e video: linguaggi a confronto Live blogging, Fotografia notturna, Fotografia come forma d’arte, Fotografia editoriale, Dagli occhi del drone. Modalità di iscrizione sul sito. Costo: 240 frs (prezzo ridotto da 300 frs grazie al contributo di FujiFilm )



LA CONFERENZA

Salviamoli dallʼestinzione! di Luca Bracali

Il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali ci parlerà delle sue esperienze e dei suoi viaggi intorno al mondo per documentare gli animali a rischio di estinzione, come i rinoceronti o gli orsi polari. Ha all’attivo circa 35 spedizioni e viaggi in Artico, dal 2008 documenta gli orsi polari per capire, studiare e documentare questi affascinanti animali e il loro habitat, che rischiano di scomparire a causa dei cambiamenti climatici. In Africa ha visitato i 15 parchi nazionali più importanti. Ha collaborato a un progetto di salvaguardia dei rinoceronti avviato da Carmela D’Arrigo, italiana “trapiantata” in Sud Africa. Carmela nel suo Chinaka Lodge ospita 11 rinoceronti, oltre a molti altri animali, ma rappresenta il Limpopo Rhino Security Group che conta 600 esemplari di rinoceronti.

Maggiori informazioni a questo link.