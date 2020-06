LongLake Festival, a Lugano oltre 250 eventi: ecco tutto il programma dal 10 giugno al 30 agosto

Il LongLake Festival che si rimodella garantendo una presenza di appuntamenti durante tutto l'arco dell'estate, da fruire in sicurezza. LongLake Festival, che giunge quest'anno alla decima edizione, si appresta a scandire l'estate di Lugano attraverso un programma giornaliero destinato a cittadini e visitatori. Pur di fronte a importanti modifiche rispetto a quanto inizialmente previsto, il palinsesto di LongLake Festival si presenta ricco di stimoli e suggestioni, sviluppandosi in diverse location e garantendo la sicurezza degli spettatori, per godere appieno dell'intenso cartellone di spettacoli. Un programma tuttora in-progress, frutto del lavoro congiunto con numerosi partner.

Saranno circa 250 gli eventi, in gran parte gratuiti, proposti in ogni giorno dal 10 giugno al 30 agosto, per un totale di 82 giorni di programmazione. Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura sport ed eventi: “Da ormai quasi dieci anni LongLake Festival è l'anima degli appuntamenti estivi di Lugano, mettendo in relazione tutta la stagione degli eventi all'aperto. Malgrado le restrizioni imposte dal COVID-19 riusciamo a proporre, tramite la Divisione eventi e congressi, e tutti i partner e i promotori, un cartellone estivo piacevole ed accattivante, con l'obiettivo di far trascorrere momenti indimenticabili ai nostri cittadini e ai turisti, dopo i sacrifici degli scorsi mesi. Per Lugano essere presenti anche ora, in una forma diversa ma di certo non inferiore a livello qualitativo e di stimoli proposti, è di fondamentale importanza allo scopo di dare un segnale di vitalità e di voglia di riappropriarsi del territorio. Sarà sicuramente diverso ma forse per questo completamente nuovo: più intimità e raccoglimento, per tornare a vivere emozioni insieme e guardare al futuro con rinnovata positività.”



Concerti



Giovedì 11 giugno 21:30 Piazza Manzoni Band of Brothers A cura di NicOLAsound



Venerdì 12 giugno 21:30 Piazza Manzoni Frank Salis & Bonny B & the Jukes A cura di NicOLAsound



Sabato 13 giugno 21:30 Piazza Manzoni Sand's 2B a Band feat. Sandro Schneebeli A cura di NicOLAsound



Domenica 14 giugno 20:30 Piazza Manzoni Fun & Funky con ospiti speciali: Danilo Moccia & Zoe A cura di NicOLAsound



Giovedì 18 giugno 21:30 Piazza Manzoni Giacomo Reggiani Quartet A cura di Roberto Pianca in collaborazione con Jazz in Bess



Venerdì 19 giugno 21:30 Piazza Manzoni Daniel Bagutti Quartet A cura di Roberto Pianca in collaborazione con Jazz in Bess



Sabato 20 giugno 21:30 Piazza Manzoni Rafael Schilt Quartet A cura di Roberto Pianca in collaborazione con Jazz in Bess



Domenica 21 giugno 20:30 Piazza Manzoni Luca Stoll Trio A cura di Roberto Pianca in collaborazione con Jazz in Bess



Giovedì 25 giugno 21:30 Piazza Manzoni The TWO A cura di Blues to Bop



Sabato 27 giugno 21:30 Piazza Manzoni Lilly Martin A cura di Blues to Bop



Domenica 28 giugno 20:30 Piazza Manzoni Richard Koechli A cura di Blues to Bop



Giovedì 16 luglio 21:30 Piazza Manzoni Danilo Boggini



Giovedì 6 agosto 21:30 Piazza Manzoni Marco Marchi & The Mojo Workers A cura di Blues to Bop



Giovedì 13 agosto 21:30 Piazza Manzoni Swing Power Quartet feat Anton Jablokov



Sabato 15 agosto 21:30 Piazza Manzoni Dana Gillespie & the London Blues Band A cura di Blues to Bop



Venerdì 21 agosto 21:30 Piazza Manzoni Danilo Boggini TrioTango



Incontri

Alcuni incontri nell’ambito di LongLake Festival 2020 sono proposti dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali, altri appuntamenti vengono proposti dalla Casa della letteratura per la Svizzera italiana e altri ancora saranno presentati da Wor(l)ds, la rassegna che vuole far “respirare” le menti del pubblico, in un incontro di parole e mondi.



Martedì 23 giugno 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Mauro Valsangiacomo Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Venerdì 26 giugno 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Luca Montagner Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantone



Martedì 30 giugno 17:00 Boschetto Parco Ciani Cos’è il contact tracing e perché riguarda tutti Proposto da L*3 Lugano Living Lab



Mercoledì 1 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Simone Pellicioli Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Giovedì 2 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani Voci dal Nord America: tradurre Miriam Toews, Mary Gaitskill e Kristen Roupenian Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana



Venerdì 3 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani L'inguaribile scrittura. Tommaso Soldini in dialogo con Massimo Zenari Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana



Sabato 4 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani La memoria dei frammenti parlanti. Daniel Maggetti presenta il suo ultimo romanzo Camera 112 Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana

Martedì 7 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani Un ponte verso l’altro. Andrea Fazioli in dialogo con Carlotta Bernardoni-Jaquinta Anteprima editoriale e prima presentazione assoluta dell’ultimo libro edito per Guanda Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana



Mercoledì 8 luglio 21:00 Piazza Manzoni Poetry Slam



Giovedì 9 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani SPAZIOBIANCO Poesia: incontro con Fabrizio Lombardo in dialogo con Jordi Valentini e Mattia Bettoni Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana



Sabato 11 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani La notte non ha un corpo leggero. Incontro con Mathilde Vischer e Pierre Lepori in dialogo con Sebastiano Marvin Proposto dalla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana



Mercoledì 22 luglio 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Renato Giovannoli Moderato da Stefano Vassere Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Martedì 18 agosto 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Graziano Martignoni Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Giovedì 20 agosto 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Mattia Bertoldi Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Lunedì 24 agosto 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Alexandre Hmine Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Martedì 25 agosto ore 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Roberto Falconi Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Mercoledì 26 agosto 18:00 Boschetto Parco Ciani Incontra uno scrittore al parco: Pietro Montorfani Moderato da Luca Saltini Proposto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari in collaborazione con le Biblioteche cantonali



Cinema



Fra le proposte, Cinemarittima darà spazio a una rassegna di cortometraggi, alla scoperta di piccoli capolavori proiettati in riva al lago in un’intima atmosfera. Un formato forse poco conosciuto ma che nasconde bellissime sorprese. Muti, in bianco e nero, animati, famosi, sconosciuti. Sicuramente corti.



Martedì 16 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema A cura di Agorateca (Per) Corsi



Venerdì 19 giugno 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 23 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema A cura di Agorateca (Per) Corsi



Venerdì 26 giugno 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 30 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema A cura di Agorateca (Per) Corsi



Venerdì 3 luglio 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 7 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema A cura di Agorateca (Per) Corsi



Venerdì 10 luglio 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 14 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema In collaborazione con il Cinema Lux Art House



Venerdì 17 luglio 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Venerdì 24 luglio 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Venerdì 31 luglio 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 4 agosto 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema In collaborazione con il Cinema Lux Art House



Venerdì 7 agosto 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC Martedì 11 agosto 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema In collaborazione con il Cinema Lux Art House



Venerdì 14 agosto 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 18 agosto 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema In collaborazione con il Cinema Lux Art House



Venerdì 21 agosto 21:30 Foce del Cassarate Cinemarittima In collaborazione con l’Associazione REC



Martedì 25 agosto 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema In collaborazione con il Cinema Lux Art House

Family



Mercoledì 10 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani L'usignolo o dell'amicizia A cura del Teatro Pan



Giovedì 11 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Venerdì 12 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani Ho un'idea! A cura del Collettivo Minimo Giullari di Gulliver



Sabato 13 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Domenica 14 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani Vola con me Con Clown Orit



Mercoledì 17 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani Che storie! A cura del Teatro Pan



Giovedì 18 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Venerdì 19 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani In chiave di clown Con Clown Orit



Sabato 20 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi

Domenica 21 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Odissea: un racconto che ritorna A cura del Teatro Pan



Mercoledì 24 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani Una bellissima catastrofe A cura del Teatro Pan



Giovedì 25 giugno 21:00, Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Venerdì 26 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Gli gnurpa A cura di Loana Butu



Sabato 27 giugno 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Domenica 28 giugno 20:30 Boschetto Parco Ciani Biancaneve, un'adolescente allo sbaraglio A cura del Collettivo Minimo Giullari di Gulliver



Mercoledì 1 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Jack e il fagiolo magico A cura del Collettivo Minimo Giullari di Gulliver



Giovedì 2 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Venerdì 3 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Oh! A cura della Compagnia Due



Sabato 4 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Domenica 5 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Le mille e una notte A cura dell’Associazione Scintille



Lunedì 6 luglio 17:00 Location da Nei quartieri Elektrokids Laboratorio a cura del Centro Artistico MAT



Martedì 7 luglio 17:00 Nei quartieri La natura attraverso i 12 sensi A cura di Lina Boltas e Alessandra Melucci



Mercoledì 8 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Viaggi di Gulliver A cura di Faber Theater



Giovedì 9 luglio 17:00 Nei quartieri Rugbytots e TNT – Dalla motricità all'agonismo A cura di Rugbytots Ticino



Giovedì 9 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Venerdì 10 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Giardino di carta A cura di Teatro dei Fauni



Sabato 11 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Domenica 12 luglio 16:30 Boschetto Parco Ciani Coccole in musica A cura di Micaela Natili



Domenica 12 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Pitagora e musica A cura di Ioana Butu



Lunedì 13 luglio 17:00 Nei quartieri Danze e giochi musicali A cura di Frenci e Max



Martedì 14 luglio 17:00 Nei quartieri MusicUpNose_concerto interattivo per bambini A cura di Andrea Marinelli



Mercoledì 15 luglio 20:30 Piazza Manzoni Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino A cura di Airone de Falco



Giovedì 16 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Martedì 21 luglio 17:00 Quartiere di Lugano da definire Zumba per bambini A cura di Mercedes Ferre



Mercoledì 22 luglio 20:30 Boschetto Parco Ciani Pillole di luna A cura della Piccola Compagnia dell’Airone



Giovedì 23 luglio 17:00 Locatio da definire Rugbytots e TNT – Dalla motricità all'agonismo A cura di Rugbytots Ticino



Giovedì 23 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Adolescenti In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Sabato 25 luglio 21:00 Boschetto Parco Ciani Cinema – Bimbi In collaborazione con il Cinema dei Ragazzi



Martedì 28 luglio 17:00 Nei quartieri Zumba per bambini A cura di Mercedes Ferre

Teatro

Lunedì 22 giugno Boschetto Parco Ciani Di Matti, di William e altre divagazioni A cura del Teatro Paravento



Lunedì 20 luglio Boschetto Parco Ciani La panne di Dürrenmatt A cura de Il cortile

Urban Art

Giovedì 23 – venerdì 31 luglio Viale Stefano Franscini 27 Murales Nevercrew Murales su parete messa a disposizione da un privato da parte dei Nevercrew (Pablo Togni e Christian Rebecchi).



Giovedì 2 luglio – domenica 30 agosto Dal giovedì alla domenica pomeriggio Lugano Bella Giovane collettivo di piccole produzioni. Promozione di produzioni locali. Punto informativo degli eventi a Lugano. In collaborazione con Arte Urbana Lugano



Settembre 2020 – gennaio 2021 Lago di fronte al Parco Ciani The Twin Bottles: Message in a Bottle Opera in acciaio realizzata dallo scultore Helidon Xhixha e dal fotografo Giacomo "Jack" Braglia che si fa portatrice di un messaggio pro ambiente. Le opere, due bottiglie galleggianti metalliche viaggiano per il mondo per sensibilizzare il pubblico con un messaggio ambizioso e provocatorio sul tema dell'inquinamento dei mari del mondo per la dispersione della plastica.



Altro



Data da definire Lungolago Mercatino "Noi Ci Siamo" L'unione fa la forza tra i piccoli imprenditori ticinesi che durante il lockdown per Covid19 ha fatto nascere grazie a Old Captian Co. il progetto Noi Ci Siamo. Adesso è ora di conoscere coloro che stanno dietro ai vari brand, conoscere i loro prodotti e acquistarli.



Giugno – agosto Venerdì e sabato Lungolago Mercatini Lungolago Vengono proposti prodotti tipici enogastronomici, dolciumi, leccornie e oggetti artigianali