"Dal buio alla luce", presentazione del libro di Vittore De Carli alla Cometa di Como

Verrà presentato mercoledì 30 gennaio 2019 alla Cometa di via Madruzza 36 a Como il libro "Dal buio alla luce con la forza della preghiera", il libro con cui il giornalista comasco Vittore De Carli racconta l'esperienza della malattia che lo ha portato a vivere 47 giorni di coma per poi rinascere in un nuovo equilibrio grazie alla preghiera, alla voglia di vivere nonostante tutto, all’affetto dei suoi cari e all’accoglienza dell’infinita misericordia di Dio. Un volume legato a un progetto di solidarietà per i bambini in ospedale e le loro famiglie.

Oltre all'autore, alla presentazione del volume autobiografico interverranno il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni e Sergio Masnaghetti, responsabile dell'unità operativa cardiologia riabilitativa Istituti clinici Maugeri di Tradate. Modera l'incontro Graziella Moschino, vicepresidente dell'Unitalsi lombarda.

Appuntamento nell'aula magna della scuola Oliver Twist in Cometa alle 18 di mercoledì 30 gennaio.