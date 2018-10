Autori in città: Nicoletta Grillo, "Lasciatemi divertire"

Che ci fa un pellerossa nel presepe? Nicoletta Grillo con il suo quaderno Lasciatemi divertire ci invita a fare un tuffo per rimanere qualche minuto in apnea nella nostra fantasia. Un'immersione totale dalla quale riaffiorare con un'immaginazione insolita, con idee che confinano con l'irreale, costruzioni di frasi illogiche, parole sconosciute o dimenticate che si susseguono, si rincorrono e si allontanano tra di loro per ricomporsi nei versi di una poesia, la tua poesia. Il libro ti invita a sperimentare, a scarabocchiare, a sbizzarrirti, a giocare e divertirti con il linguaggio, perché la poesia è tutto questo.

Nicoletta Grillo presenta il suo quaderno di un poeta in erba venerdì 26 ottobre alla Ubik di Como.