Lerner e Pratelli presentano a Brunate "Vini e Vinili, Gaber & Champagne"

Tornato in libreria lo scorso il 16 maggio, Gaber & Champagne è il capitolo che chiude Vini e Vinili, la fortunata triologia dedicata alla musica e al buon vino. Il volume verrà presentato dagli autori il 28 settembre alle 18 a Brunate. Modera l'incontro Aldo Pagano.

Ovviamente non solo Gaber e non solo Champagne ma un viaggio Oltralpe con una colonna sonora tutta italiana per chiudere la trilogia di Vini e Vinili, che nei due volumi precedenti si era concentrata sui piccoli vignaioli del nostro Paese, prima accompagnati dalle canzoni americane e poi da quelle inglesi. Per compensare le nobili bottiglie transalpine occorreva una provocazione musicale: così Maurizio Pratelli e Dan Lerner si sono concessi ai “francesi che si incazzano”, per dirla con Paolo Conte, servendo vino con una colonna sonora tutta italiana. Infine, compromessi da una sottile seduzione per i nostri vignaioli, hanno lasciato aperto un piccolo sentiero che ci riporta ancora in Italia. Gaber & Champagne, che si avvale della prefazione di Andrea Scanzi, è il terzo volume di una serie amatissima e dal culto sempre crescente.

"Questo libro - racconta Maurizio Pratelli - è qualcosa che forse all’inizio non avevo immaginato nemmeno io. Curva dopo curva mi sono ritrovato a fare i conti con il mio passato, con i ricordi ai quali inevitabilmente ti riportano le canzoni. Una memoria che tenevo nel cassetto senza sapere che un giorno sarebbe riaffiorata così prepotente prendendo il sopravvento su molte di pagine di Gaber & Champagne. Il tempo l’ha accarezzata ma non cancellata, l’ha custodita come un diario che canzone dopo canzone ho sentito il bisogno di condividere".

Maurizio Pratelli

Da oltre 15 anni scrive di musica e spettacoli per quotidiani e riviste musicali. Nel 2014 ha pubblicato per Arcana Vini e Vinili, 33 giri di rosso seguito due anni dopo da Vini e Vinili, 45 giri di bianco. Sempre per Arcana, nel 2015 ha pubblicato il saggio 667, ne so una più del diavolo. Canzoni rock nate sotto il segno della croce.

Dan Lerner

Dopo una laurea in Scienze Agrarie ha trascorso circa tre lustri nel Sud del mondo occupandosi di progetti di sviluppo agricolo e rurale. Ora, da tanto in Italia, si dedica alla ricerca di vini fatti con passione e a comunicarne la qualità sia offline che on-line.