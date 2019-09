"Leonardo", lectio magistralis di Sgarbi ad Albavilla

Dopo le magistrali performance su Caravaggio e Michelangelo, che ci hanno mostrato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità, l’inesauribile Vittorio Sgarbi tornerà ad ammaliarci proponendoci un terzo percorso su Leonardo, di cui proprio nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte. Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi. Ci saranno sicuramente Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena, e ogni altro ingegno che il genio di Leonardo studiò.

L'evento si terrà ad Albavilla (Co) la sera di giovedi 3 ottobre 2019, alle ore 21 al Cine-Teatro "della Rosa" in Via Patrizi,6.

Evento organizzato dall'Associazione ARTELARIO.IT e patrocinato dal Comune di Albavilla.



Info: www.artelario.it e-mail: segreteria@artelario.it cell. 3357484009



Purtroppo, data la capienza del Teatro, i biglietti e posti sono esauriti.