Larioin, Banca Generali Private e Lake Como Festival insieme contro la leucemia infantile

Musica e solidarietà si incontrano per il tradizionale evento di primavera che vede Amadeus Arte e LarioIN di nuovo insieme, con il supporto di Banca Generali Private, a scopo benefico. Per il sesto anno consecutivo le due associazioni si uniscono per una tappa del LakeComo International Music Festival, giunto alla sua 13°edizione, in cui si coniugano arte e finalità benefiche.

L’evento andrà in scena giovedì 24 maggio 2018 nella nuova prestigiosa sede di Banca Generali Private a Como: la location, completamente nuova e suggestiva, sul Lungo Lario Trento, ospiterà il concerto de “Les Pralines”, un raffinato duo voce e fisarmonica. Come ogni anno LarioIn, in linea con la sua mission che consiste nell’organizzare eventi che abbiano ricadute positive sul territorio, ha scelto di abbinare alla manifestazione un progetto di solidarietà, sostenendo l’associazione “Quelli che…con Luca”, che si occupa dello studio e della cura della leucemia infantile.

L’evento sarà diviso in due parti: alle 19.30 un aperitivo con le artiste (a ingresso riservato su prenotazione e offerta minima di 15 euro) all’interno degli spazi di Banca Generali Private. Questo momento conviviale sarà dedicato alla spiegazione del progetto dell’associazione “Quelli che…con Luca”, a favore della quale andrà l’intero incasso dell’aperitivo.

La seconda parte della serata inizierà invece alle 21: ci si sposterà nel magnifico giardino vista lago di Banca Generali Private, quello che si affaccia sul Lungo Lario Trento, per assistere al concerto del LakeComo International Music Festival con “Les Pralines”.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo avrà luogo al secondo piano dello stabile, sempre fino all’esaurimento dei posti disponibili. “Banca Generali Private è ancora una volta impegnata sul territorio per sostenere un importante progetto di solidarietà - spiega Guido Stancanelli, District Manager per la divisione Banca Generali Private Financial Planner a Como – Un evento che ci vede per la sesta volta insieme ad Amadeus Arte per un concerto di altissimo livello”.

Il concerto

La serata vedrà l’esibizione del duo Les Pralines, composto da Moira Albertalli (voce) e Sara Calvanelli (fisarmonica). La voce di Moira Albertalli, cantante, ballerina e acrobata solista di innumerevoli spettacoli della compagnia Finzi Pasca, si fonde con la fisarmonica di Sara Calvanelli, musicista, sperimentatrice e compositrice, per esplorare il prelibato mondo della chanson francaise di ogni epoca e genere.

“Siamo molto lieti di poter finalmente ospitare questo magnifico duo pieno di vitalità e charme nel calendario del Festival – ha affermato Floraleda Sacchi, direttore artistico del LakeComo International Music Festival - Programmarlo per un’occasione con finalità così importanti ci onora e penso che il pubblico apprezzerà questa speciale serata”.

L’associazione “Quelli che…con Luca” e il progetto di terapia molecolare

L’associazione di beneficenza “quelli che… con LUCA onlus” nasce per volontà di Andrea Ciccioni nel 2011, quando suo figlio Luca dopo una lunga battaglia viene sconfitto da una grave forma di leucemia mieloide acuta.

L’associazione si impegna nel sostegno di una innovativa frontiera terapeutica chiamato terapia molecolare che consiste, in estrema sintesi, di inserire molecole artificiali sui linfociti del midollo osseo di un donatore: queste cellule, attivandosi, sono come dei “radar” che uccidono le cellule leucemiche, diventando una vera e propria “arma anti-tumore”.

Questo tipo di terapia viene studiato dal gruppo di Ricercatori dei laboratori Tettamanti e Verri all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza, cui va il sostegno dell’associazione comasca.

Nel 2015 all’interno del laboratorio è nata proprio la “Stanza di Luca” per lo studio e sviluppo della Terapia Molecolare, cui si dedica in maniera esclusiva la dottoressa comasca Sarah Tettamanti.

BIGLIETTI

Costo dell’ingresso soltanto per l’aperitivo riservato: offerta minima 15 euro interamente devoluti all’associazione “Quelli che…con Luca”. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

INFORMAZIONI

www.lakecomofestival.com

www.larioin.it

www.quellicheconluca.org

PRENOTAZIONI

Per prenotare l’ingresso all’aperitivo mandare un mail a: ufficiostampa@larioin.it