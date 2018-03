Lario Critical Wine il 6 maggio a Erba

Il Circolo Arci Terra e Libertà organizza l'ottava edizione del Lario Critical Wine. Una manifestazione eno–gastronomica che vuole inserirsi nel percorso tracciato da Luigi Veronelli. L'evento si terrà quest’anno domenica 6 maggio 2018 presso La Runa - Società Agricola, un'azienda nata dai sogni e dalle idee di tre giovani amici nel Pian d’Erba che circonda il lago di Alserio, all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro. Il nome “La Runa” deriva dal luogo in cui è situato il primo campo coltivato dall’azienda agricola dove Carlo, Davide e Marco hanno abbandonato la loro vecchia strada per imboccarne una ancora più vecchia: un ritorno alle origini, alla vita dei campi, a un lavoro oggi dimenticato.

Come per gli altri anni, al pubblico partecipante verrà dato un bicchiere per degustazioni. Solo con il calice si avrà diritto a degustare i vini.

Produttori che hanno già confermato la loro presenza

(elenco in continuo aggiornamento)

EMILIA ROMAGNA

Azienda Agricola Uccellaia

LAZIO

Azienda Agricola Biodinamica Palazzo Tronconi - Osteria&Cantina

LOMBARDIA

Azienda Agricola Alziati Annibale

Azienda Agricola Ca' degli Orsi di Claudia Malchiodi

Cooperativa Sociale Agricola il Gabbiano

Le Driadi Slow Farm

PIEMONTE

Antonella Piatti

Agriturismo La Viranda

Azienda agricola Ca’ Richeta di Enrico Orlando

Azienda Agricola Giachino

Bio Agriturismo Tenuta Antica

Carussin di Bruna Ferro

Il Vino e le Rose

Valli Unite

VENETO

Azienda Agricola Strumendo