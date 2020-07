Lake Como Film Festival: a Villa del Grumello Landscape 2020 Off Edition

Al via una bella rassegna che vede anche il questo caso lo zampioni di Alberto Cano, direttore della rassegna Lake Como Film Nights di Villa Erba a Cernobbio. In questo caso si tratta di una succosa anticipazione, intitolata Paesaggi urbani, che vede protagonista Villa del Grumello a Como.

La Villa del Grumello – sul lungolago della città di Como - è luogo di bellezza aperto al mondo, cuore del parco urbano del Chilometro della Conoscenza. Natura, paesaggio e architettura si compenetrano sospesi tra acqua e cielo, raccontando un luogo urbano in trasformazione.Ecco tutto iol programma.

Venerdì 10 luglio

Opening

IL MONDO SOSPESO/#realwindows

Presentazione del film collettivo che raccoglie i video realizzati nel periodo del lockdown.

Ila Bêka & Louise Lemoine

MORIYAMA-SAN

Francia, 2017, 63’.

Un piccolo arcipelago di pace e contemplazione nel cuore di Tokyo, il film racconta una settimana nella straordinaria-ordinaria esistenza del signor Moriyama, abitante di una delle più note architetture giapponesi contemporanee.



Domenica 12 luglio

Jared P. Scott

THE GREAT GREEN WALL

Regno Unito, 2019, 91'.

Un epico viaggio lungo la Grande Muraglia Verde dell'Africa, l’idea di un muro di alberi che attraversa l'intero continente.



Venerdì 17 luglio

Andrea Segre

IL PIANETA IN MARE

Italia, 2019, 93’.

Cento anni fa si ponevano le basi per quella che sarebbe diventata Marghera. Segre pesca nella storia dell’area industriale lagunare le vestigia e le speranza di un’epoca.



Domenica 19 luglio

Carlos Saura

RENZO PIANO / Architetto della luce

Spagna, 2018, 70’.

Carlos Saura racconta in presa diretta uno dei più recenti progetti curati da Piano, il centro Botìn a Santander, che diventa riflessione sul processo creativo. Per capire che l’arte, sia essa cinema o architettura, non è un atto prevedibile.

Informazioni

10 / 12 / 17 / 19 luglio ore 21.00

Ingresso libero su prenotazione: http://villadelgrumello.eventbrite.com

Info: Associazione Villa del Grumello

www.villadelgrumello.it – parco@vilaldelgrumello.it