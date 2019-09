Lago di Como: i Tesori di carta dall'archivio Belloni Zecchinelli e le Giornate Europee del Patrimonio a Villa Carlotta

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, Villa Carlotta propone una riflessione sul perché di una giornata dedicata al patrimonio culturale, trovando idee e risposte dall'archivio Belloni Zecchinelli, il 14 settembre ore 11.00, con una riflessione sul metodo della ricerca storico-territoriale prima e dopo la pubblicazione de Le Tre Pievi di Mariuccia Zecchinelli. Interverranno Rita Pellegrini, Gerardo Monizza, Marco Mazza. Accompagnerà l'evento un'esposizione di documenti dell'archivio, a cura di Maria Cristina Brunati.

Una seconda data, il 21 settembre alle ore 15.00, invece illustrerà la storia della Famiglia Clerici e le tracce ancora presenti in giardino e in museo con il percorso “Il Secolo d’oro a Villa Carlotta”, evento collaterale alla mostra “Splendori del Settecento sul Lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici” allestita nelle sale della Villa fino al 3 novembre.

L’Archivio Belloni-Zecchinelli nasce dal confluire di due distinti archivi professionali: quello di Mariuccia Zecchinelli (1917-2011), studiosa di storia, arte e tradizioni, a lungo direttrice del Museo Storico “Giuseppe Garibaldi” di Como e quello di Luigi Mario Belloni (1927-2004), studioso e scopritore di antichi resti archeologici sull’Isola Comacina e nel territorio lariano occidentale, nonché docente e ricercatore presso il Politecnico di Milano. Con il matrimonio dei due studiosi nel 1959, i due archivi professionali sono andati a costituire la base di un’unica entità archivistica che nel successivo cinquantennio si è notevolmente arricchita.

Gli argomenti contenuti nell’Archivio spaziano dall’archeologia, storia dell’arte e architettura, allo studio di tradizioni e costumi lariani a tematiche di storia militare. Questi studi, supportati da ricerche storiche, archivistiche e testimonianze raccolte in loco, hanno portato a un’analisi multidisciplinare del territorio lariano. L’Archivio si compone di 790 fascicoli originali che nel 2007 sono stati inventariati e organizzati in cinque serie, suddivise per argomento.