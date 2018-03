Lago di Como: a Pasquetta caccia al tesoro a Villa Carlotta

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, a Villa Carlotta di Tremezzina si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Caccia al tesoro botanico organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani.

Protagonisti di questa giornata speciale di inizio primavera saranno i bambini dai 6 ai 12 anni e uno dei giochi più amati, la caccia al tesoro. Sarà questa un’ottima occasione per avvicinare i più piccoli al giardino e alla natura e per passare un giorno di festa con la famiglia nel meraviglioso parco di Villa Carlotta.

Durante la caccia al tesoro, che si terrà alle 11.00, alle 14.00 e alle 16.00, i piccoli esploratori dovranno scovare le uova di Pasqua nascoste nei luoghi più introvabili del parco. Tante attività per sfidare la loro curiosità e la voglia di divertirsi.

I posti sono limitati, per partecipare è necessario prenotarsi al link http://online.villacarlotta.it/prenotazioni-eventi

Per informazioni didattica@villacarlotta.it