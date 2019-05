Lago di Como, ritorna Grumello e Dintorni per i bambini

Domenica 5 maggio torna la rassegna Grumello e Dintorni col secondo appuntamento stagionale, dedicato a “Il Lago di Como”: ad esplorare il territorio varcando le acque del primo bacino del lago e a dare poi avvio alle attività creative al Grumello saranno i giovani atleti di Canottieri Cernobbio e Canottieri Lario: col loro carico di parole, strofe di canzone e fotografie e il loro entusiasmo da sportivi arriveranno via lago alla darsena del Grumello per inaugurare le attività nel salone della Villa, dove ad aspettare loro – oltre a tutti i ragazzi tra i 7 e i 14 anni che vorranno partecipare – ci saranno Gianbattista Galli, leader dei Sulutumana, che sul lago di Como ha tanto da raccontare, Pia Mazza del gruppo Fata Morgana e le associazioni promotrici del progetto A Voce Alta: famiglie in cammino, Asylum, Auser e la Scuola fa centro.

A coinvolgere i giovani partecipanti saranno puzzle di strofe di canzone e canti con Gianbattista Galli, racconti e letture a tema sportivo e sul territorio con Pia Mazza, giochi e mini caccia al tesoro nel verde e un tuffo nei libri da sfogliare e leggere ad alta voce, con gli animatori delle associazioni che hanno ideato il progetto “A voce alta”.

Un pomeriggio fra verde e cultura tra la darsena, la Villa, il Parco e la Serra del Grumello coi ragazzi delle canottieri e tutti i ragazzini che vorranno partecipare alle attività dalle ore 15, con ritrovo alla Villa del Grumello.

Età consigliata 7-14 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: parco@villadelgrumello.it